„Hartz und herzlich“-Protagonist Dieter tot? RTL2 räumt mit Gerüchten auf

Die Doku-Reihe „Hartz und herzlich“ ist nicht mehr aus dem Programm von RTL2 wegzudenken. Seit Jahren zeigt der Sender die Schicksale der Protagonisten, die meist in sozialen Brennpunkt leben und von staatlicher Unterstützung abhängig sind.

Dazu gehört auch Protagonist Dieter, der gemeinsam mit seiner Frau Carmen und den gemeinsamen Kindern in den Mannheimer Benz-Baracken wohnt. Doch in letzter Zeit kursierte eine Todesanzeige des Bürgergeld-Empfängers. Nun stellt RTL2 klar: Dieter ist nicht tot!

„Hartz und herzlich“: Falsche Todesmeldung

Auf Facebook wurde die Nachricht über den angeblichen Tod von TV-Protagonist Dieter in Windeseile verbreitet. Neben einem Nachruf wurde auch ein Schwarz-Weiß Bild des Mannheimers sowie das Logo der Sendung „Hartz und herzlich“ verwendet.

„Heute erreichte uns die traurige Nachricht: Der liebevolle Familienvater und das Herz der Benz-Baracken in Mannheim hat uns für immer verlassen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie in der schweren Zeit. Das Team von ‚Hartz und herzlich‘ wird ihn unendlich vermissen“, heißt es in einer Todesanzeige. Nun wird klar: Dabei handelt es sich um Fake-News.

RTL2 spricht Klartext

„Die in den sozialen Netzwerken kursierende Meldung über den Tod von Dieter ist falsch, ebenso das dazu verbreitete Bild“, teilt ein Sendersprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Aktuell zeigt RTL2 neue Folgen von „Hartz und herzlich“ aus den Benz-Baracken. Jeden Dienstag zeigt der Sender ab 20.15 Uhr, was in Mannheim passiert. Die Folgen gibt es vorab auch schon in der Mediathek bei RTL+.