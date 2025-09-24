„Hartz und herzlich“-Stars gedenken Dagmar: „Jeden Tag könnte ich heulen“

Sie war die gute Seele der Benz-Baracken, die, die alles zusammengehalten hat: Rentnerin Dagmar. Fünf Jahre lang durften die Fans der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Hartz und herzlich“ mit ihr lachen, weinen, sich aufregen.

Am achten November 2021 verstarb der „Hartz und herzlich“-Kultstar an den Folgen eines Hirnschlags. Sie wurde lediglich 67 Jahre alt. Am Dienstag (30. September 2025) erinnert RTL Zwei an die beliebte Rentnerin. Lässt dazu Weggefährten und Verwandte zu Wort kommen.

„Hartz und herzlich“-Stars trauern um Dagmar

Wie zum Beispiel Elvis. „Seit sie nicht mehr ist, ist alles so auseinander gegangen“, berichtet der „Hartz und herzlich“-Star, Dagmar sei der zentrale Mittelpunkt der Benz-Baracken gewesen. „Sie hat versucht, jedem irgendwie zu helfen.“ Und auch Dieter scheint der Verlust seiner guten Freundin noch immer nah zu gehen.

„Die Dagmar fehlt mir immer noch. Jeden Tag könnte ich darüber heulen“, so der RTL-Zwei-Protagonist. Er weiß noch genau, wie er von ihrem Tode erfuhr: „Wo ich das gehört habe, das war wie ein Stich ins Herz.“ Er habe sie immer als Idol gesehen, berichtet Dieter weiter.

„Sie war schon so eine kleine Heldin“

Und auch Elvis‘ Frau Katrin fehlt Dagmar sehr: „Sie war schon so eine kleine Heldin, schon allein, weil sie eigentlich alles was hier wohnt, zusammengehalten hat.“ Zu Dagmars Beerdigung kamen unzählige Bewohner der Benz-Baracken. Ihr Grab: Ein einziges großes Blumenmeer. Ein gebührender Abschied für eine tolle Frau, die so vielen Menschen so viel Glück schenken durfte.

Die berührendsten Worte kamen aber wohl von Dagmars Bruder Horst: „Wenn die Dagmar jetzt vor mir stehen könnte, würde ich sagen: ‚Ich bin stolz, ihr Bruder sein zu dürfen. Ich bin froh, dass ich sie vor knapp siebzig Jahren kennenlernen durfte. Sie war für mich ein und alles. Sie war einfach meine geliebte Schwester und ich vermisse sie sehr.“

RTL Zwei zeigt „Hartz und herzlich Herzensmensch“ am Dienstag (30. September 2025) um 20.15 Uhr.