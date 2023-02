„Hartz und herzlich“-Darstellerin Janine legt ihre Finanzen offen: SO viel Kohle gibt sie im Monat aus

Als alleinerziehende Mutter von Zwillingen ist Janine Horn damals den Machern von „Hartz und herzlich“ aufgefallen. Inzwischen ist die junge Frau aus den Mannheimer Benz-Baracken ein wahrer TV-Star. Allein auf Instagram folgen ihr 108.000 Menschen, bei TikTok sind es sogar über 120.000.

Mit dieser Reichweite plant die „Hartz und herzlich“-Darstellerin ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Neue Folgen der RTL2-Doku, die bereits im vergangenen Sommer aufgenommen worden sind, zeigen, wie sich die Alleinerziehende in die Selbstständigkeit kämpft. Dabei legt Janine sogar offen, wie viel Geld sie pro Monat für sich und ihre zwei Kinder ausgibt.

„Hartz und herzlich“-Bekanntheit Janine gibt im Monat über 2.000 Euro aus

Make-up ist schon immer Janines große Leidenschaft gewesen. Nachdem sie die Ausbildung an einer Frankfurter Kosmetikschule mit Bestnote bestanden hat, möchte Janine nun ihr eigenes Lokal eröffnen, in dem sie Kunden willkommen heißen und schminken kann. Treue Follower der Brünetten wissen, dass das Geschäft der „Hartz und herzlich“-Darstellerin längst eröffnet worden ist. Seit dem 1. Dezember können sich ihre Fans im „Make-up is you“-Kosmetikstudio in Mannheim von Janine aufhübschen lassen.

In einer neuen Folge der RTL2-Doku beschäftigt sich die Zweifach-Mama noch mit den Vorbereitungen. Unterstützt wird sie dabei von einem Gründerinnen-Zentrum, das jedoch genaue Einsicht in Janines Finanzen fordert. Der Fernsehkamera gewährt die Kosmetikerin einen Blick in ihre Unterlagen: Für die Kaltmiete ihrer Wohnung in den Benz-Baracken gehen schon einmal 502 Euro drauf. Hinzu kommen Nebenkosten in Höhe von 350 Euro. Die Kosten der Krankenversicherung liegen bei 131 Euro. Die Kita, in der ihre Zwillinge angemeldet sind, kostet 174 Euro im Monat. Janines weitere Lebenshaltungskosten belaufen sich auf insgesamt 935 Euro – davon entfallen 700 Euro auf Lebensmittel und Hygieneartikel sowie 200 Euro für Bekleidung. Alles in allem gibt die „Hartz und herzlich“-Bekanntheit im Monat 2.092 Euro aus. Vom Amt bekommt sie dafür rund 1.000 Euro.

„Ich kriege von denen 2.061 Euro oder so, aber davon geht die Miete weg, da werden der Unterhalt, das Kindergeld, die Kindergartenplätze und Versicherungen angerechnet. Die übernehmen ja voll viel und das kriege ich ja nicht ausgezahlt. Ich bekomm im Schnitt von denen einen Tausender ausgezahlt. Also 320 Euro an Hartz 4, dann kommen mein Kindergeld und mein Unterhaltsvorschuss dazu und das war’s. Das habe ich dann zum Leben, das sind dann knapp 1.000 Euro“, erklärt die 25-Jährige.