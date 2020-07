„Hartz 4“: Mädchen (8) aus Arbeitslosenfamilie spricht über seine Eltern – Worte gehen ans Herz

Bei der Doku-Reihe „Armes Deutschland – Deine Kinder“ begleitet RTL Zwei mehrere „Hartz 4“-Familien.

Bei der Aussage eines Kindes aus Köln stockt der Atem. Was sie über ihre Eltern erzählt, die beide „Hartz 4“ beziehen, ist schockierend und sehr traurig.

„Hartz 4“-Empfänger aus Köln: Aussage des Kindes ist schockierend

Die kleine Jana ist acht Jahre alt und lebt mit ihren Eltern, ihren drei Brüdern, ihre Schwester und einem Hund in Köln-Wesseling. Die Wohnung hat nur vier Zimmer. Im Wohnzimmer schlafen ihre Eltern, zudem wird dort gegessen und gelernt.

Das Mädchen teilt sich mit ihren zwei kleineren Geschwistern ein Zimmer. Ihre beiden großen Brüder Nico (14) und Marcel (13) haben einen kleinen Raum für sich. Einen Raum musste die Familie zum Lagerraum umfunktionieren, dort herrscht großer Schimmelbefall.

„Dieses Zimmer fehlt uns, weil wir nicht so viel Platz haben“, erklärt Jana und weiß: „Mancher Schimmel kann auch Leute töten oder krank machen.“

-------------

Das ist „Hartz 4“:

„Hartz 4“ heißt eigentlich Arbeitslosengeld II

Es wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht

Allerdings kann es durch zulässige Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden

Die gesetzliche Grundlage für das ALG II bildet das Zweite Buch Sozialgesetzbuch

-------------

Mit sieben Personen auf 69 Quadratmetern

„Wir leben hier auf 69 Quadratmetern mit sieben Personen“ erzählt Mutter Sandra (27). Sie hat drei abgebrochene Ausbildungen und bezieht Hartz 4. „Wir sind seit vier Jahren auf der Suche. Wir leben von Hartz 4, Kindergeld und einem Kind Unterhalt. Da steht man am Ende des Monats und kaut an den Fingernägeln.“

Vater Benjamin (31) erklärt: „Ich würde liebend gern wieder arbeiten gehen. Nur ohne Ausbildung, ohne Schulabschluss bekommst du ja heutzutage gar nichts mehr.“ Benjamin war jahrelang schwer drogenabhängig. Mit 13 Jahren fing er an mit Cannabis, mit 15 Jahren mit Kokain, mit 22 Jahren war er zum ersten Mal in der Drogenklinik. Sein letzter Besuch ist ein Jahr her, seitdem ist er clean.

Benjamin und Sandra sind Eltern von fünf Kindern. Foto: Screenshot RTL ZWEI

-------------

-------------

Jana: „Ich finde es sehr traurig, dass...“

Jana, die mit der Situation umgeht, belastet das Ganze: „Ich finde es sehr traurig, dass meine Mama und Papa nicht so viel Geld haben“, sagt sie. Und dann trifft sie diese schockierende und traurige Aussage: „Ich fände es besser, wenn meine Mama und mein Papa lieber arbeiten gehen würden, anstatt zuhause zu sitzen. Das ist dann halt schwer ohne Geld, dann kann man nicht so viel unternehmen.“

Seit über zweieinhalb Jahren warten die Eltern auf eine neue Wohnung. Geld bleibt am Ende des Monats quasi gar nicht übrig. Bei Schulausflügen der Kinder sind sie auf den Staat angewiesen.

„Armes Deutschland“ läuft dienstags um 20.15 Uhr bei RTL2. Ganze Folgen gibt es auch bei TV Now.