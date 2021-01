„Hartz 4“-Empfänger belügen Jobcenter nach Strich und Faden – dann setzt das Paar noch einen drauf

Frank und Romina aus Bochum zeigen ungeniert bei „Armes Deutschland“, wie sie das Amt an der Nase herumführen.

Die „Hartz 4“-Empfänger Frank und Romina genießen ihren Alltag mit rund 1.300 Euro im Monat – ohne auch nur eine Sekunde dafür zu arbeiten.

Romina aus Bochum bezieht seit zehn Jahren „Hartz 4“. Ihren Lebensstil in Zukunft zu ändern, fällt ihr gar nicht ein. Stattdessen hilft sie anderen dabei, das Jobcenter zu belügen.

„Hartz 4“-Empfänger leben von über 1.000 Euro im Monat

Noch geht es der „Hartz 4“-Empfängerin gut: Rominas Freund Frank lebt derzeit von 1.006 Euro im Monat. Der 29-Jährige hat vor zehn Monaten seinen Job als Pflegehelfer verloren. Bald soll er jedoch ins Arbeitslosengeld II rutschen. Dann würden ihm „nur“ noch 864 Euro zustehen.

Seine Partnerin Romina lebt derweil von 331 Euro im Monat. Die Miete für ihre gemeinsame Wohnung (707 Euro, warm) bezahlt dabei das Amt. Den beiden scheint es deshalb an nichts zu fehlen. „Wir sind der Meinung, dass sich Arbeiten in Deutschland nicht mehr lohnt“, behaupten die Zwei in der RTLZWEI-Sendung „Armes Deutschland“.

------------------------------

Das ist „Hartz 4“:

„Hartz 4“ heißt eigentlich Arbeitslosengeld II

Es wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht

Allerdings kann es durch zulässige Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden

Die gesetzliche Grundlage für das ALG II bildet das Zweite Buch Sozialgesetzbuch

------------------------------

„Hartz 4“: Trotz Schulden gibt Mann 300 Euro im Monat für Fußball aus

Da Frank und Romina nicht arbeiten wollen, haben sie sehr viel Freizeit. Diese verbringen sie oft auf dem Sofa, an der PlayStation oder im Stadion von Schalke 04. Für seinen Lieblingsverein gibt Frank circa 300 Euro im Monat aus.

Dass die beiden einen Haufen von Schulden hinter sich haben, scheint sie nur wenig zu kümmern. Da sich inzwischen ein Betrag von 15 bis 20 Tausend Euro angesammelt habe, will Frank nun Privatinsolvenz beantragen.

------------------------------

Frank und Romina begehen Sozialbetrug – jetzt werden sie noch dreister

Frank und Romina leben auf gefährlichem Fuß. Denn Frank wohnt zwar seit einem halben Jahr bei seiner Freundin, doch dort gemeldet ist er nicht. Umso schockierender ist, dass das Paar nun auch Franks kleinen Bruder Robin aufnehmen möchte. Auch davon soll das Jobcenter nichts erfahren, denn sonst könnte ihnen eine jahrelange Haftstrafe drohen.

„Wir melden ihn bei der Diakonie an, also postalisch, damit er dann alles beantragen kann für Ämtergänge und 'Hartz 4'“, verrät Romina vor laufender Kamera.

Frank und Romina beherbergen Franks kleinen Bruder Robin (25). Foto: RTLZWEI

Ob der Plan von Frank und Romina wirklich funktioniert, erfahren die Reporter von „Armes Deutschland“ nicht. Das Paar bricht kurzfristig die Dreharbeiten ab.

Auch Christopher aus Duisburg betrügt den Staat. Mit welcher Masche er sich illegal etwas dazuverdient, liest du hier.