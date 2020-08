Alex aus Celle lebt von HJartz 4. Einen Hund will er trotz des wenigen Geldes haben.

„Hartz 4“: Familienvater kauft Welpen – dann macht er was Fieses

Dreifach-Vater Alex aus Celle lebt mit seiner Familie von 1500 Euro im Monat – Geld, das sich aus Hartz 4, Eltern- und Kindergeld zusammensetzt. Die Frage: „Lohnt sich Arbeit in Deutschland?“ beantwortet der 23-Jährige in der „RTL II“-Doku „Armes Deutschland“ ganz klar mit „Nein“. Denn „für 8,50 Euro die Stunde gehe ich nicht arbeiten.“

Der „Hartz 4“-Empfänger bleibt lieber bei seinen Kindern und seiner Partnerin Maria zu Hause und genießt das Familienleben. Und dazu gehört seit neuester Zeit auch ein Hunde-Welpe.

„Hartz 4“: Familienvater kauft sich Welpen – doch es gibt ein Problem

Alex lebt von Hartz 4 und hat drei Kinder. Arbeiten gehen will er nicht. Foto: TVNow

Der Staat unterstützt die Tieranschaffung allerdings nicht. Rund 30 Euro muss Alex für den Hund monatlich blechen, trotz seines hohen Schuldenbergs. Doch kein Problem für ihn. Nur eine Sache bereitet dem Dreifach-Papa noch Probleme: die Erziehung des Tieres.

-------------

Das ist „Hartz 4“:

„Hartz 4“ bedeutet eigentlich Arbeitslosengeld II

Es wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht

Potenzielle Empfänger müssen 2020 einen Antrag beim Jobcenter stellen

-------------

Der Welpe ist noch nicht stubenrein, pinkelt sogar auf die Familiencouch. „Das mit der Hundeerziehung traue ich mir selbstverständlich zu. Ich meine, ich habe auch drei Kinder erzogen“, so der „Hartz 4“-Bezieher.

Prompt greift Alex in der TV-Doku zu ungewöhnlichen Hunde-Erziehungsmethoden – und sperrt den zwei Monate alten Welpen Rocky in der Dusche ein. Um dort zu pinkeln, versteht sich.

Hartz 4: Alex hat sich Welpe Rocky angeschafft. Foto: TVNow

Was er nicht bedenkt: Der Hund ist völlig verwirrt, total verängstigt und zittert am ganzen Leib. Dass die Aktion fies sein könnte, findet er nicht. Die Option, nach draußen vor die Tür zu gehen, kommt für Alex nicht mehr infrage. Zumindest erleichterte sich Rocky bislang nicht gerne in der Natur.

------------

------------

„Er kann es nicht. Es ist ihm einfach zu kalt, weil er auch noch nie draußen war vorher“, gesteht der junge Hundebesitzer bei „Armes Deutschland“.

Für den Familienvater ist die Erziehung zur Stubenreinheit seines Hundes aber immer noch der sich lohnendere Aufwand, als sich Arbeit zu suchen… (jhe)

