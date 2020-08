„Hartz 4“-Empfängerin (34) will DESHALB nicht arbeiten – doch das will sie jetzt ändern

Komplettverwandlung für einen Job? Was für viele von uns undenkbar ist, hört für die „Hartz 4“-Empfängerin Christine gar nicht so schlecht an. Bisher hat sie in ihrem gesamten Leben noch keine Miete selber bezahlt. Nun möchte sie diesen Umstand ändern. Doch auf dem Weg zu einem Arbeit gibt es noch ein großes Problem.

Christine traut sich nicht, Bewerbungsgespräche zu führen. Und das aus gutem Grund. Ihr fehlen die vorderen Zähne. Lachen will die „Hartz 4“-Beziehrin deshalb nicht, sie ist unsicher.

Jetzt hat die Sachsen-Anhalterin endlich die Lösung gefunden.

„Hartz 4“-Empfängerin möchte endlich einen Job

In der Real-Life-Doku „Armes Deutschland“ (RTL2) erzählt Christine aus Stendal von ihrem Problem: „Ich würde alles dafür geben, auch außerhalb einen Job zu kriegen, möchte es auch besser machen als Rene.“ Rene ist ihr Ehemann. Das Paar ist seit vier Jahren verheiratet, lebt von rund 623 Euro im Monat. Ganz verstehen kann Rene seine Frau nicht, schließlich ist er gerne arbeitslos.

Doch die RTL2-Kandidatin leidet: „Es ist sehr schlimm für mich, dass ich keine vernünftigen Zähne mehr im Mund habe. Es beeinflusst sehr die Jobsuche und mein Selbstbewusstsein, weil ich halt auch nicht so lachen kann. Ich kann die Zähne nicht so zeigen, weil ich Angst habe, ausgelacht zu werden.“

„Hartz 4“-Empfängerin Christine lässt sich die Zähne machen.

-------------

Das ist „Hartz 4“:

„Hartz 4“ bedeutet eigentlich Arbeitslosengeld II

Es wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht

Potenzielle Empfänger müssen 2020 einen Antrag beim Jobcenter stellen

-------------

Kein Job wegen ihrer Zähne also?

Immerhin: Die Krankenkasse übernimmt den größten Teil ihrer Zahn-Erneuerung, circa 440 Euro muss Christine noch selbst zahlen. Kosten insgesamt: 1500 Euro. Um das Vorhaben durchsetzen zu können, bringt Rene letztendlich doch ein großes Opfer – und verkauft seinen geliebten Schrebergarten.

------------

Weitere „Hartz 4“-Themen zu „Armes Deutschland“:

„Hartz 4“: Mutter feiert eine Woche lang Party – dann trifft sie eine brutale Entscheidung

„Hartz 4“-Empfänger aus Wohnung geworfen – er machte einen Anfängerfehler

„Hartz 4“-Empfänger mit peinlichen Aussagen – er glaubt ernsthaft...

------------

Dann endlich ist es soweit: Christine hat ein neues Gebiss, kann wieder richtig kauen – und lächeln. Jetzt heißt es für die „Hartz 4“-Empfängerin wohl nur noch: Zähne zusammenbeißen und auf Jobsuche gehen… (jhe)

„Hartz 4“-Empfänger (24) duscht im Planschbecken – und hat DIESEN verrückten Plan

Der 24-Jährige Benjamin zeigt in der RTL Zwei Real-Life-Doku „Armes Deutschland“, was er lieber macht als arbeiten. Und das ist so einiges... >>> Hier gehts lang

„Armes Deutschland“ läuft am Dienstag um 20.15 Uhr bei RTL2.