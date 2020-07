„Hartz 4“-Empfänger aus Wohnung geworfen – er machte einen Anfängerfehler

Für „Hartz 4“-Empfänger Frank aus Velten nördlich von Berlin hätte das Schlimmste verhindert werden können. Der 48-Jährige muss wegen einer Zwangsversteigerung aus seiner Einzimmerwohnung raus. Und das alles wegen eines selbstverschuldeten Fehlers.

In der RTL Zwei Real-Life-Doku „Armes Deutschland“ erzählt der „Hartz 4“-Bezieher, warum er bald womöglich obdachlos ist.

„Hartz 4“-Empfänger hat neuen Job

Für Frank hätte alles so weitergehen können wie bisher: Der Brandenburger hat seit zehn Jahren Arbeitslosigkeit endlich wieder einen Job bei einem Dienstleistungsunternehmen, ist für die Straßenreinigung und Grünflächenpflege zuständig. Trotz Arbeit ist Frank aber auf „Hartz 4“ angewiesen. Monatlich stehen ihm 680 Euro zu Verfügung. Doch nun wird sich alles ändern, wie in der aktuellen „Armes Deutschland“-Folge thematisiert wird.

Hartz 4: Empfänger Frank hätte sich nur beim Jobcenter melden müssen. Foto: RTL Zwei

-------------

„Armes Deutschland“: „Hartz 4“-Empfänger muss Wohnung räumen

Franks Vermieter hat die Miete um 18 Euro monatlich erhöht, doch den entsprechenden Brief hat der „Hartz 4“-Empfänger nie an das Jobcenter weitergeleitet. Das Fatale: Frank hat dadurch angehäufte Mietschulden. Jetzt muss er seine Wohnung verlassen. Am Tag der Zwangsräumung bekommt Frank neben dem Ordungsamt und Gerichtsvollzieher sogar Besuch von der Polizei.

-------------

Das ist „Hartz 4“:

„Hartz 4“ heißt eigentlich Arbeitslosengeld II

Es wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht

Allerdings kann es durch zulässige Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden

Die gesetzliche Grundlage für das ALG II bildet das Zweite Buch Sozialgesetzbuch

-------------

„Das Gefühl bei der Zwangsräumung ist halt echt scheiße. Vor allem, weil die Polizei mit vor der Tür stand. Obwohl ich mir keiner Schuld bewusst bin, warum Polizei da sein müsste“, so der „Hartz 4“-Bezieher. Immerhin: Die Stadt zahlt Frank erst mal ein Hotelzimmer, in nur zwei Wochen muss er allerdings eine andere Unterkunft gefunden haben.

„Hartz 4“: Tränen-Drama bei RTL Zwei

Nach dem Auszug aus seiner Wohnung folgt die späte Reue: Frank weint bittere Tränen, hat geradezu einen emotionalen Zusammenbruch. Für den „Hartz 4“-Empfänger ein herber Schlag, doch jetzt gibt es kein Zurück mehr. (jhe)

„Armes Deutschland“ läuft dienstags um 20.15 Uhr bei RTL Zwei.