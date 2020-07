„Hartz 4“-Empfänger (24) duscht im Planschbecken – und hat DIESEN verrückten Plan

„Ich bin Benni, man nennt mich Uppercut. Ich bin Rapper und kein Arbeiter. Fick Arbeit. Ich bin Hartzer.“

So lautet Motto des „Hartz 4“-Empfängers Benjamin. Der 24-Jährige zeigt in der RTL Zwei Real-Life-Doku „Armes Deutschland“, was er lieber macht als arbeiten.

Und das ist so einiges...

„Hartz 4“-Empfänger hasst arbeiten und will Rapper werden

Seit sechs Jahren bezieht Benjamin schon Hartz 4, lebt von 424 Euro im Monat. Und hat nur ein Ziel: Rapper zu werden.

Benjamin lebt von 424 Euro im Monat. Foto: Tvnow

Einer anderen Arbeit geht der Hobby-Rapper nicht nach. Im Gegenteil. „Ausbildung ist was für Leute, die arbeiten gehen wollen und sich ihr Leben schwer machen. Lieber Hartz 4“, sagt er. Seitdem er 18 ist, lebt Benjamin vom Staat, „weil ich eben faul bin und kein Bock habe, zu arbeiten.“

Nebenbei lässt er sich von Supermärkten sponsern, wie er so schön sagt. Oder anders ausgedrückt: er klaut.

+++ „Hartz 4“: Mutter feiert eine Woche lang Party – dann trifft sie eine brutale Entscheidung +++

-------------

Das ist „Hartz 4“:

„Hartz 4“ heißt eigentlich Arbeitslosengeld II

Es wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht

Allerdings kann es durch zulässige Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden

Die gesetzliche Grundlage für das ALG II bildet das Zweite Buch Sozialgesetzbuch

-------------

In Berlin will er nun als Rapper Fuß fassen. Einen ersten Songtext hat der „Hartz 4“-Empfänger auch schon: „Ich ziehe die Scheine vom Steuerzahler. Danke den deutschen Adlern. Doch ich komme nachts und klaue eure Taler. Wer ich bin? Uppercut oder Deutschlands Hartzer.“

+++ „Hartz 4“-Empfänger aus Wohnung geworfen – er machte einen Anfängerfehler +++

Hartz 4: 24-Jähriger duscht im Planschbecken

Der „Armes Deutschland“-Teilnehmer ist stolz auf seinen Song. Und nicht nur darauf. Auch auf seine selbstgebaute Dusche. Die steht mitten im Flur und besteht aus einem Kinderplanschbecken und einem Eimer.

Gut gelaunt demonstriert der „Hartz 4“-Bezieher, wie sein Werk funktioniert. Ganz einfach: Man stellt sich in das Becken, hält den mit Wasser gefüllten Eimer über den Kopf und ist – mehr oder weniger – sauber.

-------------

Mehr Themen zu „Hartz 4“:

„Hartz 4“-Empfänger provoziert: „Der Staat kann mich mal.“

„Hartz 4“-Empfängerin wirft gedankenlos Kippe weg – es kommt zur Katastrophe

-------------

Ob er als Rapper „Uppercut“ irgendwann erfolgreich sein wird? Darauf hofft Benjamin. Nur verdient hat er daran bislang noch nichts… (jhe)

Die ganze Folge von „Armes Deutschland“ läuft am Dienstag um 20.15 Uhr bei RTL Zwei. Ganze Folgen kannst du auch bei TV Now anschauen.