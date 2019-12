Hartz 4: „Armes Deutschland“ (RTL2) – Mutter verzockt Miete, dann spielt sich ein Drama ab

In der Sendung „Armes Deutschland – deine Kinder“ werden jede Woche auf RTL2 Familien vorgestellt, die mit Hartz 4 zu kämpfen haben. Wenig Geld, verschimmelte Wohnungen, Schicksalsschläge – „Armes Deutschland“ gibt Einblicke in das Leben der Menschen, denen es nicht so gut geht.

Für eine Familie bei „Armes Deutschland“ wird es richtig heftig.

Hartz 4 bei „Armes Deutschland“ (RTL2): Familie aus Krefeld bekommt Räumungsklage

Mutter Juanita (44) hat seit mehreren Monaten ihre Miete nicht gezahlt. Stattdessen verzockte sie das Geld zum Teil an Spieleautomaten. Ist sie spielsüchtig? Das bleibt unklar.

Vor allem ihre Tochter Jotti (15) und ihr Sohn Nick (14) trifft es hart. Die Kinder müssen nun ins Heim. Denn die „Armes Deutschland“-Mutter hat die Räumungsklage bereits auf dem Tisch liegen. Und das nicht zum ersten Mal.

Bei einem Anwalt holt sich die „Armes Deutschland“-Familie Hilfe. Foto: Screenshot RTL2

Bei Rechtsanwalt Horst Renner holt sich die „Armes Deutschland“-Familie Rat. „Ich habe zwar Gelder vom Jobcenter bekommen, habe die aber für andere Dinge ausgegeben“, gesteht Mutter Juanita. Anwalt Renner sagt, dass die Familie nur noch etwa vier bis sechs Wochen in der Wohnung bleiben kann. Tochter Jotti ist sprachlos: „Ich hätte das nicht gedacht, es macht mich traurig. Vielleicht müssen wir ins Heim.“

Der Anwalt schlägt ein Kinderdorf mit offenen Wohngruppen vor. Sofort schütteln die Kinder den Kopf. Sie wollen nicht von ihrer Mutter getrennt werden. „Damit ihr ein geregeltes Leben habt“, verspricht der Jurist. Das will Jotti nicht hören. „Ich weiß ganz genau, wenn ich von meiner Mutter weggehe, werde ich nicht mehr die Alte sein. Ich kann nicht.“

Das ist zu viel für die „Armes Deutschland“-Mutter, sie kämpft mit den Tränen. Dann sagt sie etwas Schreckliches: „Dann schmeiße ich mich vor'n Zug! Ich kann nicht ohne euch.“

„Armes Deutschland“-Mutter: „Ich habe keinen Grund mehr“

Jotti ist erschüttert: „Mama, du machst damit alles schlimmer.“ Ihre Tochter bricht in Tränen aus. „Ich werde meine Kinder nicht in ein Heim geben. Vorher verlasse ich Deutschland“, sagt Juanita zu ihrem Anwalt. Jotti nimmt ihre Mutter in den Arm. Juanita merkt nicht, was sie ihren Kindern mit so einer Aussage antut.

Einige Tage später die Erleichterung: Die Klage wurde zurückgenommen. Juanita ist sich aber weiterhin unsicher: „Ich habe keinen blassen Schimmer. Von Gerichtskram habe ich keine Ahnung.“ Anwalt Renner soll helfen. Er hat sich erfolgreich für die „Armes Deutschland“-Familie eingesetzt. „Allerdings muss ich der Frau gleich mal ganz gehörig ins Gewissen reden.“ Denn nicht zum ersten Mal sorgt Juanita dafür, dass sie und ihre Kinder aus der Wohnung fliegen.

Laut des Anwalts wurde Juanita schon oft Hilfe angeboten. Sie hat aber keine Hilfe angenommen. „Sie weiß gar nicht, in welcher prekären Lage sie sich befindet. Die Kinder tun mir am meisten leid. Das sind hier die Opfer“, sagt Renner.

„Armes Deutschland“: Familie bekommt eine weitere Chance. Foto: Screenshot RTL2

Tochter gibt sich Mitschuld an Misere

Juanita hatte noch einmal Glück. Sie und ihre Kinder können in der Wohnung bleiben. Aber: Sie muss ab sofort Miete zahlen. „Das ist wirklich kein Freibrief für umsonst Wohnen“, sagt ihr Anwalt. Mit 60 Euro pro Monat zahlt Juanita ihre Mietschulden nun zurück.

Ihre Kinder geben sich eine Mitschuld. Jotti: „In meinem Augen sind wir auch schuld, weil wir ab und zu von unserer Mutter Geld nehmen. Manchmal zwei Euro. Wir hätten sagen müssen: 'Mama, bezahle das. Wir brauchen kein Geld'.“

„Armes Deutschland - Deine Kinder“ läuft dienstags um 20.15 Uhr bei RTL2.

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.