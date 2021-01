Hartz 4: Paar verdient zusätzliches Geld durch Nebenjob – sonderbar, was es verkauft

580 Euro - so viel haben René und Lea aus dem hessischen Büdingen im Monat zum Leben. Der 21-Jährige bekommt 360 Euro Hartz 4 vom Jobcenter, seine drei Jahre jüngere Freundin lebt von 220 Euro Unterhalt, die ihr ihr Vater zahlt.

Arbeiten will das Paar, das von „Armes Deutschland“ (RTL2) begleitet wird, nicht. Der Hartz 4-Empfänger erklärt: „Warum sollte ich morgens um 6 oder 7 Uhr aufstehen, arbeiten gehen und abends nach Hause kommen, wenn ich genauso gut ausschlafen kann und genauso viel habe wie der, der sich kaputtmacht.“

Hartz 4: Ekelhaft, womit Paar Geld verdient

Sein Fazit: „Wir finden, dass sich arbeiten für den Mindestlohn nicht lohnt. Wir können uns auch auf anderem Weg finanzieren.“ Der andere Weg ist eine Geschäftsidee von Lea. Sie hat eine zusätzliche Einnahmequelle neben Hartz 4 und den Zahlungen ihres Vaters: Sie verkauft Socken – aber nicht irgendwelche Socken.

Das ist „Hartz 4“:

„Hartz 4“ heißt eigentlich Arbeitslosengeld II

Es wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht

Allerdings kann es durch zulässige Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden

Die gesetzliche Grundlage für das ALG II bildet das Zweite Buch Sozialgesetzbuch

Über einen Hartz-4-Rechner kann der Bedarf ermittelt werden

„Wir haben eine Instagramseite gemacht, wo wir meine getragenen Socken verkaufen“, so der Teenager bei „Armes Deutschland“.

Foto: Screenshot RTL 2

Für ein Paar Socken, das sie drei Tage lang getragen hat, bekommt sie 25 Euro.

Hartz 4-Empfänger: „Was soll ich denn auch sagen?“

In einem Monat machen die beiden damit nach eigenen Angaben rund 3.000 Euro. Die Einnahmen müsste das Paar versteuern – doch daran denkt es gar nicht.

René: „Also, Geld am Jobcenter vorbei geht eigentlich alles, was nebenbei hier reinkommt. Man darf ja nur 150 Euro, glaub ich nebenbei verdienen, wenn man Hartz 4 hat. Was soll ich denn auch sagen? Ich verkaufe die getragenen Socken von meiner Freundin? Das gibt man ja nirgendwo als Einnahmequelle an.“

Da hat der Hartz 4-Empfänger Recht - vielleicht sollte das Paar noch mal über den Nebenjob nachdenken... (cs)

Die Folge von „Armes Deutschland“ siehst du am Dienstag um 20.15 Uhr bei RTL2. Ganze Folgen kannst du auch bei TV Now anschauen.