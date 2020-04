„Hartz 4“-Empfängerin bekommt Zwillinge: Dann folgt das Drama

Trostlosigkeit, Armut und Verzweiflung. Das sind die Schlagwörter, die einem zunächst in den Sinn kommen, wenn man an die Benz-Baracken in Mannheim denkt.

„Hartz 4“-Empfängerin Janine nennt die Benz-Baracken in Mannheim ihr Zuhause. Der soziale Brennpunkt im Stadtteil Waldhof ist Drehort der Sozial-Doku „Hartz und Herzlich“, die bei RTL ZWEI ausgestrahlt wird.

In der aktuellen Folge wird „Hartz 4“-Empfängerin Janine Mutter von Zwillingen. Doch ihre Freude über die Geburt währt nicht lange.

„Hartz4“-Empfängerin Janine bekommt Schock-Nachricht

Schnell fällt der Krankenschwester auf, dass eines der beiden Neugeborenen kein wirkliches Interesse an der Nahrungsaufnahme hat. Janines Sohn Jaydin verweigert das Fläschen. Doch woran liegt das?

Die Ärzte im Krankenhaus untersuchen den kleinen Jaydin gründlich – und müssen Janine dann eine Schock-Nachricht überbringen. Ihr Sohn hat ein kleines Loch im Darm.

Das ist „Hartz und Herzlich“:

eine deutsche Doku-Soap, die bei RTL2 ausgestrahlt wird

sie gehört zum Themekomplex „Trotz dem Leben“

weitere Formate davon sind: „Armes Deutschland", „Armes Deutschland - Deine Kinder" und „Abgestempelt - Armut in Deutschland"

„Hartz und Herzlich" läuft seit 2016

„Für mich ist das ganz schlimm“

Janine ist am Boden zerstört. „Für mich ist das ganz schlimm“, erzählt die 23-Jährige unter Tränen. Jaydin sei schließlich erst ein paar Stunden auf der Welt gewesen.

„Er war noch nicht mal einen Tag alt, da musste er schon notoperiert werden“, so die junge Mutter.

Das ist „Hartz 4“:

„Hartz 4“ heißt eigentlich Arbeitslosengeld II

Es wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht

Allerdings kann es durch zulässige Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden

Die gesetzliche Grundlage für das ALG II bildet das Zweite Buch Sozialgesetzbuch

Die Miete kann vom Amt übernommen werden

Die Notoperation verläuft nach Plan

Am Ende kann Janine dann allerdings doch aufatmen. Die Notoperation verläuft nach Plan und Jaydin bekommt einen künstlichen Darmausgang.

+++„Hartz und herzlich“ auf RTL2: Frank M. aus Duisburg tot – Anklageschrift enthüllt schreckliche Details+++

Kurze Zeit später darf der kleine Patient die Klinik verlassen – und Janine kann ihren Sohn mit nach Hause in die Benz-Baracken nehmen.

Die ganze Folge von „Hartz und herzlich“ auf RTL Zwei kannst du online bei tvnow nachschauen. (nr)