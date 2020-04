„Hartz 4“: Alleinerziehende schmeißt Zigarette weg – was dann passiert, lässt sie ausrasten

Wie hart die Geldprobleme mit „Hartz 4“ wirklich sein können, zeigt RTL Zwei in der „Hartz 4“-Reality-Sendung „Hartz aber herzlich“. Dort ist einer alleinerziehenden Mutter jetzt der Kragen geplatzt – wegen einer weggeworfenen Zigarette.

„Hartz 4“-Empfängerin spart für Auszug des Sohnes

Die „Hartz 4“-Empfängerin Christine wohnt mit ihren drei Kindern in den sogenannten „Benz-Baracken“, einem Hochhausviertel in Mannheim. Die 42-Jährige will aktuell jeden Cent sparen, um ihren Sohn Dominik bei einem Auszug zu unterstützen.

Der 18-Jährige ist Autist – und das Leben mit zwei deutlich kleineren Geschwistern in der engen Wohnung schadet seiner Verfassung und ist für die gesamte Familie eine stressige Situation.

-------------------------

Das ist „Hartz 4“:

„Hartz 4“ heißt eigentlich Arbeitslosengeld II

Es wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht

Dazu gehört auch die Zahlung der Miete

Allerdings kann der Hartz 4-Satz durch zulässige Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden

Die gesetzliche Grundlage für das ALG II bildet das Zweite Buch Sozialgesetzbuch

------------------------

Doch mit 650 Euro „Hartz 4“ im Monat kommt Christine nicht weit – und davon muss sie bald auch noch ein Bußgeld zahlen.

75 Euro Bußgeld für eine weggeworfene Zigarette

Denn als die alleinerziehende Mutter mit einem ihrer Kinder zum Arzt gehen will, wirft sie vor dem Eingang der Praxis gedankenverloren ihre Zigarette auf den Boden – und wird dabei prompt vom Ordnungsamt erwischt.

+++„Hartz 4“: Mann sieht Armutssoap bei RTL2 – und trifft eine heftige Entscheidung+++

„Ich bin geschockt und sprachlos“, sagt Christine in die Kameras. Sie sei gleich angesprochen worden von Beamten und verwarnt, auch ein Bußgeld von 75 Euro könne noch auf sie zukommen.

Christine ärgert sich über das Bußgeld für eine weggeschmissene Zigarette. Foto: RTL Zwei

„Natürlich, da seid ihr gleich dabei. Wenn einmal da was passieren würde, wo was passieren müsste, da passiert gar nichts“, ärgert sich die Arbeitlose.

„Wir sind immer die kleinen, dummen Leute“

So werde zum Beispiel bei Vätern, die keinen Unterhalt zahlen, „gar nichts gemacht“. Bitter stellt Christine fest: „Die Welt ist grauenvoll. Das regt mich alles so auf.“ Der Staat baue „nur scheiße – und wir, wir bleiben immer auf der Strecke und sind immer die kleinen, dummen Leute“.

Wenn die Rechnung für die weg geworfene Zigarette kommt, will Christine eine Ratenzahlung vereinbaren.

Christines Sohn Dominik hat sich einen Ausbildungsplatz besorgt. Foto: RTL Zwei

Gute Nachrichten gibt es dagegen von Sohn Dominik: Der Autist hat sich einen Ausbildungsplatz besorgt – sobald der Vertrag unterschrieben ist, fließt auch Unterstützung vom Amt, der Auszug scheint möglich.

----------------------------------

Mehr Themen:

---------------------------------

Mutter Christine: „Ich hoffe, er kann besser leben, als wir mit 'Hartz4'“. (kv)