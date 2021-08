Hartz 4: Neusser hat kein Bock auf Arbeit: Sein Sohn macht alles noch schlimmer

„Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“. Nur selten hat ein Sprichwort so gut gepasst, wie bei DIESEM „Hartz 4“-Besitzer und seinem Sohn.

Die beiden leben in einer kleinen Wohnung in Neuss. Von einer geregelten Arbeit halten sie nichts. Während „Hartz 4“-Empfänger David sich durch „Nebentätigkeiten“ oder „Freundschaftsdienste“, wie er es ganz ominös nennt, über Wasser hält, verbringt Nick seine Zeit damit, im Knast ein- und auszuchecken. Die RTL2-Dokureihe „Armes Deutschland“ hat die beiden in ihrem Alltag begleitet.

„Hartz 4“-Empfänger hat zwei Söhne – beide sitzen hinter Gittern

Eigentlich gehört zu dem Duo auch noch Nicks größerer Bruder Brian. Der jedoch sitzt zum Zeitpunkt der Dreharbeiten im Knast. Nick dagegen ist gerade erst aus der Haft entlassen worden. Anderthalb Jahre hatte der 18-Jährige wegen Körperverletzung eingesessen.

Ganz so schlimm fand er es im Gefängnis jedoch nicht. „Die Familie nicht zu sehen, war nicht so gut, aber das drinnesitzen, fand ich nicht schlimm. War normal “, so der 18-Jährige.

---------------------------------------------------------

Einige Fakten zu „Hartz 4“:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hartz 4 heißt eigentlich Arbeitslosengeld II

Es existiert seit dem 1. Januar 2005

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein würdevolles Leben zu führen

Unter anderem wird die Miete übernommen

Allerdings kann die Leistung durch Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden

Im Internet gibt es einen Hartz4-Rechner

---------------------------------------------------------

70 Mal hatte der junge Mann beispielsweise im Jahr 2017 Kontakt mit der Polizei. „Schlägereien, dann wegen Alkohol, alles mögliche“, erklärt Nick den häufigen Kontakt mit den Ordnungshütern.

Das Logo der RTL2-Dokureihe „Armes Deutschland“. Foto: RTL ZWEI

Erziehung konnte er von seinem Vater nicht erwarten. „Vater David füllt jedoch eher die Rolle eines WG-Kumpels als die des Erziehungsberechtigten aus“, heißt es von RTL2.

Und er packt auch gerne mal mit an. Vor allem, wenn es darum geht, Drogendealer aus dem Haus zu werfen. „Es gab hier schon ein paar Sachen, die musste ich leider hier auf Seite räumen. Wie ein paar bekloppte Drogendealer, die mal richtig was auf die Fresse brauchten“, erklärt Nick.

Hartz 4-Empfänger klagt an: Das Jobcenter baut „nur Scheiße“

Zuschlagen wie sein Sohn würde er jedoch nicht. „Eher packe ich mir die Leute, schmeiße sie auf den Boden und drücke mit meiner Hand drauf. Das reicht dann schon meistens, dass sie aufhören und sagen: 'Bitte hör auf'. Weil die dann lila werden“, erklärt der Vater. Als ein Vorbild kann man David also eher nicht bezeichnen.

--------------

Das ist 'Armes Deutschland':

'Armes Deutschland' gehört wie auch 'Hartz und herzlich' zum Themenkomplex der Sozialreportagen bei RTL ZWEI

Zum ersten Mal wurde 'Hartz und herzlich' im Februar 2016 bei RTL ZWEI ausgestrahlt

Die Show beleuchtet den Lebensalltag von Arbeitslosen und Geringverdienern

-------------

Es kommt also wenig überraschend, dass Nick nicht die kompletten Dreharbeiten mitmachen kann. Nur wenige Tage später sitzt er wieder in Haft. Die Vorwürfe: Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung.

Und sein Vater? Der sieht die Schuld nicht bei sich. Er sei ein guter Vater. Dass er seit fünf Jahren nicht mehr ordnungsgemäß gearbeitet hat, sei eher der Fehler des Jobcenters. Warum? „Weil die mich verarschen wollen“, so David. Außerdem würden die „nur Scheiße“ bauen.

---------------------------------------------------------

Weitere News zum Thema Hartz 4:

Hartz 4: Viele Vermieter nutzen die Lage schamlos aus

Hartz 4: Erschütternde Erkenntnis über Arbeitslose kommt ans Licht

Hartz 4: Arbeits-Agentur will Empfängern jetzt an DIESES Geld

---------------------------------------------------------

Wegen Corona rutschten viele Menschen in die Arbeitslosigkeit ab. SIE traf es besonders schlimm.