„Hartz 4“: Familie bekommt 4000 Euro pro Woche – im Supermarkt beginnt das Drama

Es ist ein mehr als fragwürdiges Experiment auf Sat1. Familien die von „Hartz 4“ leben, dürfen einmal in eine völlig fremde Welt abtauchen und bekommen über 4000 pro Woche.

Eine Mutter und ihre zwei Kinder, die normalerweise von „Hartz 4“ leben, bekommen die Chance, sich eine Woche lang wie eine Millionärsfamilie zu fühlen.

Sie leben in einer prächtigen Villa im schicksten Stadtviertel, fahren einen dicken Range Rover, leben von mehreren Hundert Euro am Tag. So erging es der „Hartz 4“-Empfängerin Iris Klug und ihren Kindern Leonard und Laureen. Gerade einmal 169 Euro kann die Familie in der Woche für Essen, Trinken und Kleidung ausgeben. Dazu kommt ein Schuldenberg von 130.000 Euro, der auf die Schultern der Kölner drückt.

„Hartz 4“-Mutter kommt plötzlich zu Geld

Im Sat1-Tauschexperiment „Plötzlich arm, plötzlich reich“ bekommen die drei Kölner ihr Wochen-Geld ordentlich aufgestockt. Statt kleckern heißt es nun klotzen. Mit 4.100 Euro. Für eine Woche wohlgemerkt.

Das ist „Hartz 4“:

„Hartz 4“ heißt eigentlich Arbeitslosengeld II

Es wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht

Allerdings kann es durch zulässige Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden

Die gesetzliche Grundlage für das ALG II bildet das Zweite Buch Sozialgesetzbuch

Doch so wirklich scheint die Familie mit dem neugewonnenen Reichtum nicht gut umzugehen. Ist sonst jeder Cent sorgfältig eingeplant, verfallen Iris und ihre zwei Kinder in einen absoluten Kaufrausch. Im Supermarkt wird der Einkaufswagen bis zum Zerbersten gefüllt.

Wassermelonen, Schampus und Make-Up

Wassermelonen, Pfirsiche, Make-Up, diverse Champagner-Flaschen, edelstes Fleisch, Kleidung... Der siebenjährige Leonard ist begeistert. „Ich finde es toll, dass ich alles einpacken darf. Wenn wir bald kein Geld mehr haben, können wir auch sehen, wie es war, als wir schon alles hatten.“

Unglücklich nur, dass Mutter Iris den eigenen Shopping-Rausch wohl vorab ein wenig unterschätzt hatte. An der Kasse kam nämlich das böse Erwachen. Stattliche 513,43 Euro wollte die Kassiererin schließlich von der „Hartz 4“-Empfängerin haben. Die jedoch hatte nur 450 Euro eingepackt. Also hieß es aussortieren.

Eine äußerst unangenehme Situation. Für Iris jedoch nicht ungewohnt. „Die Situation, dass ich zu wenig Geld hatte, die ist mir schon öfter passiert. Das macht mir auch nichts.“

Nun ja. Vielleicht achtet sie ja beim nächsten Einkauf besser auf den Inhalt ihrer Geldbörse.