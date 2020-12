„Hartes Deutschland“: Kokain-Junkie René hat Krämpfe – um Schmerz zu lindern, hat er diese fürchterliche Idee

„Hartes Deutschland“ begleitet Junkie René in Hannover.

„Hartes Deutschland“ zeigt erstmals das Drogenmilieu der niedersächsischen Hauptstadt Hannover. „RTLzwei“ begleitet in der aktuellen Folge von „Hartes Deutschland“ unter anderem den Suchtkranken René (40). Er ist heroin-, kokain- und alkoholabhängig.

Nachdem er sich am Abend zuvor Kokain spritzte, geht es dem 40-Jährigen schlecht. Er hat Krämpfe und glaubt eine Lösung für dieses Problem zu haben. Ob das hilft?

„Hartes Deutschland“: Junkie René hat nach Kokain-Konsum Krampfanfälle

Hannover gilt seit den 1970er zu den härtesten Drogenpflastern Deutschlands. Geschätzt leben in der Region zwischen 4.000 bis 6.000 Suchtkranke.

Grund dafür ist offenbar die Lage der Stadt. Hannover liegt inmitten Deutschlands. Zudem kreuzen sich dort die Autobahnen A2 und A7. Die Stadt sei daher ein Drehkreuz für Drogen wie Crack und Heroin, heißt es in der Sendung.

Hannover gilt als einer der härtesten Drogenmilieus, Grund dafür die zentrale Lage. Foto: RTLZwei/TVNOW Screenshot

Seit zehn Jahren ist unter den Suchtkranken vor allem Crack beliebt. Das Milieu verteilt sich auf mehrere Hotspots um den Hauptbahnhof herum. Dort ist auch René unterwegs. Der gebürtige Münchner war bereits mehr als 14 Jahre wegen Raub und Drogenhandels hinter Gittern. Er hat auch eine Tochter – doch sie lebt bei einer Pflegefamilie.

Das ist „Hartes Deutschland“:

Die Doku-Serie „Hartes Deutschland“ wird bei RTL2 ausgestrahlt

Die TV-Kameras begleiten Drogen- und Alkoholabhängige durch ihren Alltag, der von Kriminalität und dem Leben auf der Straße geprägt ist

Zudem werden Polizisten, Sozialarbeiter und Drogenfahnder begleitet

Nachdem er sich an einem Abend Kokain in den Körper spritzte, leidet er unter Krampfanfällen. „Mir tun die Nieren weh. Ich habe das ganze Essen von gestern und heute ausgekotzt. Ich bin nur noch am kotzen“, erzählte er.

„Hartes Deutschland“: Das tut René gegen seine Krämpfe

Die Lösung dagegen für ihn: Heroin. „Ich glaube, ich muss mir einen Schuss setzten“, beschloss René. Die Schmerzen mit weiteren Drogen betäuben, könnte jedoch eine verhängnisvolle Entscheidung sein.

Auf einer öffentlichen Toilette machte sich der Junkie für seinen nächsten Schuss bereit. Er verriet, dass er sich bis zu zwei mal am Tag Heroin spritzen würde. Offenbar konnte er sich damit kurzfristig Linderung gegen die Krämpfe und die Schmerzen verschaffen. Riskant bleibt es trotzdem... (mia)

„Hartes Deutschland“ ist eine Sozialreportage, die immer donnerstags um 20.15 Uhr bei RTL2 kommt. Ganze Folgen kannst du auch bei TVNow sehen. (mia)