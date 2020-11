„Hartes Deutschland“ (RTL2): Ex-Junkie Julia hat fünf Kinder – bei den Dreharbeiten wird ihr was Krasses bewusst

Es sind traurige Bilder in der Innenstadt von Hamburg. Bilder von der 36-jährigen Julia. Sie ist alkoholabhängig, will so ihre körperlichen und seelischen Wunden heilen. Das RTL2-Kamerateam von „Hartes Deutschland“ begleitet das Leben der fünffachen Mutter auf der Straße.

Mitten bei den Dreharbeiten von „Hartes Deutschland“ wird der Alkoholabhängigen ohne Schulabschluss etwas bewusst.

„Hartes Deutschland“ (RTL2): Mutter hat fünf Kinder – und ertränkt Kummer in Alkohol

Julia hat große Leberschmerzen vom Alkohol, weint vor der Kamera bittere Tränen. „Ich habe solche Schmerzen in der Leber. Ich glaube, ich gehe kaputt langsam. Überall platzen meine Finger auf, die heilen nicht. Ich habe überall Wunden.“

Zwei bis drei Flaschen Alkohol trinkt sie, meistens Wodka. „Ich trinke viel Alkohol, weil sonst so viele Gedanken kommen“, so Julia. Gedanken um ihre fünf Kinder.

Das ist „Hartes Deutschland“:

Die Doku-Serie „Hartes Deutschland“ wird bei RTL2 ausgestrahlt

Die TV-Kameras begleiten Drogen- und Alkoholabhängige durch ihren Alltag, der von Kriminalität und dem Leben auf der Straße geprägt ist

Zudem werden Polizisten, Sozialarbeiter und Drogenfahnder begleitet

„Hartes Deutschland“: Alkoholikerin hat keinen Kontakt zu Kindern

Die hat die „Hartes Deutschland“-Darstellerin schon lange nicht mehr gesehen. „Sie haben mich heimlich über Whatsapp angerufen, als ich mein Handy und Tablet noch hatte. Und dann wurden mir mein Handy und Tablet geklaut und seitdem habe ich keinen Kontakt mehr zu meinen Kindern.“ Ihre Kids leben allesamt verstreut.

Hartes Deutschland: Julia will ihre fünf Kinder bald wiedersehen. Foto: TVNow

Zwei Kinder leben bei den Großeltern, zwei in einer Pflegefamilie und die jüngste Tochter im Heim. Als Julia vom RTL2-Team alte Facebook-Bilder von sich und ihren Kindern gezeigt bekommt, wird sie sentimental: „Das war mein Leben“. Sie selbst wuchs behütet in Wilhelmshaven auf, geriet als Teenager durch falsche Kontakte auf die schiefe Bahn, nahm harte Drogen. Immer wieder beteuert sie, jetzt keine Drogen mehr zu nehmen.

Das jetzige Leben ist kaum mehr erträglich für die 36-Jährige. Ihr wird noch während des RTL2-Drehs bewusst: „Ich vermisse mein Leben so.“

Hoffnung, ihre fünf Kinder irgendwann wiederzusehen, hat Julia. „Die hole ich irgendwann zurück. Ich muss nur Kraft sammeln.“ Und auch mit dem Trinken will sie gerne aufhören. Irgendwann.

„Hartes Deutschland“ ist eine Sozialreportage, die immer donnerstags um 20.15 Uhr bei RTL2 kommt. Ganze Folgen kannst du auch bei TVNow sehen. (jhe)