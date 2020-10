„Hartes Deutschland“: Corona-Pandemie zwingt Junkies zu DIESEN Taten – „der größte Horror“

Die Kameras von „Hartes Deutschland“ begleiten am Donnerstagabend den suchtkranken Sven bei seinem Alltag in Hamburg. Der 42-Jährige lebt auf der Straße und bettelt täglich in der U-Bahn um Geld, um sich über Wasser halten zu können.

Doch seitdem das Coronavirus ausgebrochen ist, steht es noch schlechter um den „Hartes Deutschland“-Protagonisten. Sven berichtet davon, welche krassen Maßnahmen die Drogensüchtigen mittlerweile ergreifen.

„Hartes Deutschland“: Junkie muss kalten Entzug machen

Bei „Hartes Deutschland“ erzählt Sven, dass er seit der Corona-Pandemie kaum noch Geld sammeln kann. Da weniger Menschen unterwegs sind und von Zuhause aus arbeiten, laufen dem Drogensüchtigen auch deutlich weniger Personen über den Weg, die ihm normalerweise ein paar Euro spenden.

Der suchtkranke Sven bettelt täglich in der U-Bahn um Geld. Foto: RTL ZWEI

Für Sven bedeutet das: Kein Geld, keine Drogen. Ein harter Schlag für den Junkie. „Da bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, als einen kalten Entzug zu machen. Nur das ist für mich schon der größte Horror“, so der 42-Jährige.

Das ist „Hartes Deutschland“:

Die Doku-Serie „Hartes Deutschland“ wird bei RTLZWEI ausgestrahlt

Die TV-Kameras begleiten Drogenabhängige durch ihren Alltag, der von Kriminalität und dem Leben auf der Straße geprägt ist

Zudem werden Gesetzeshüter, Gastronome und Bürger zu ihren Eindrücken befragt

In Hamburg gelten vor allem die Stadtteils St. Pauli und St. Georg als Drogenschwerpunkte

Als „kalter Entzug“ bezeichnet man das plötzliche Absetzen der Substanzen, die süchtig machen. Die Folge sind heftige Nebenwirkungen wie Magenschmerzen, Schwitzen, Zittern, Mundtrockenheit, Herzrasen, Bluthochdruck, Krampfanfälle sowie Sprach-, Seh- und Empfindungsstörungen.

Auf dem Hamburger Kiez prägen auch Suchtkranke das Stadtbild. Foto: RTL ZWEI

„Hartes Deutschland“: Prostitution für den Drogen-Kick

Während sich Sven um seinen bevorstehenden Entzug sorgt, zwingt die Corona-Pandemie vor allem weibliche Junkies zu entsetzlichen Taten. „Viele Frauen gehen ja anschaffen, um die Kohle zu kriegen“, erzählt Sven vor der Kamera.

Da mischt sich die suchtkranke Jacky ein: „Keine Chance! Alles zu. Nicht ein einziges Hotel hat auf.“ Denn auch in den Hotels herrschen strenge Richtlinien, damit die Verbreitung des Virus' eingedämmt werden kann. Für die Suchtkranken, die sich prostituieren, bedeutet das: „Zack! Ab hinter die Hausecke“, schildert Jacky trocken.

Der Winter ist jedes Jahr wieder die gefährlichste Zeit für alle Obdachlosen. Doch mit den neuen Corona-Regeln scheint es dieses Mal ein wirklich harter Winter für sie zu werden.

Als wären die äußeren Umstände nicht schon aufreibend genug, sorgen immer wieder Auseinandersetzungen zwischen den Drogenabhängigen für Unruhe. Warum Luis aus Frankfurt am Main seinen vermeintlichen Kumpel sogar erschießen wollte, erfährst du hier >>>

„Hartes Deutschland“ wird donnerstags um 20.15 Uhr bei RTL ZWEI ausgestrahlt. Ganze Folgen findest du zudem in der TVNOW-Mediathek.