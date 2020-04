„Hart aber fair“: Schule in Corona-Zeiten? Experte mit düsterer Prognose: „Das wird nicht passieren“

Die ersten Corona-Lockerungen sind auf dem Weg. Geschäftsöffnungen, die Wiederaufnahme des Schulbetriebs oder eine mögliche Bundesliga-Fortsetzung sind angekündigt oder zumindest angedacht. Doch wie bei „Hart aber fair“ (ARD) am Montagabend deutlich wurde, ist man von einer optimistischen Perspektive noch weit entfernt.

Vor allem ein Themenbereich beherrscht die Diskussion bei „Hart aber fair“: Wie soll der neue Schulunterricht in Corona-Zeiten aussehen? Kleinere Klassen? Mindestabstände zwischen den einzelnen Schreibtischen? Möglicherweise sogar Unterricht im Freien? Darüber will Frank Plasberg mit seinen Gästen sprechen. Doch als Gesundheitsexperte Karl Lauterbach einen Blick in die Zukunft wagt, kann selbst der sonst so souveräne Moderator nur noch fassungslos dreinschauen.

„Hart aber fair“ in der ARD - Die Gäste:

Tobias Hans (CDU, Ministerpräsident des Saarlandes)

Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter, Gesundheitsökonom und Epidemiologe)

Ulrich Schneider (Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes)

Clemens Fuest (Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung „ifo“)

Barbara Vorsamer (SZ-Digitalredakteurin)

---------------

„Hart aber fair“: Lauterbach macht Plasberg fassungslos – „Ist Ihnen klar...?“

Der SPD-Bundestagsabgeordnete macht keinen Hehl daraus, wie ernst die Lage ist. Eine Normalität, „wie wir sie letztes Jahr gekannt haben, auch in der Schule“, sei frühestens 2021, neuesten Studien zufolge sogar erst 2022 möglich, so Lauterbach. Frank Plasberg hakt sofort nach: „Ist Ihnen klar, was das bedeutet?“ Doch der Experte bleibt knallhart: „Man muss die Wahrheit sagen. Ich bitte Sie! Was soll das?“

SPD-Bundestagsabgeordneter Karl Lauterbach scheut nicht vor drastischen Aussagen zurück. Foto: ARD

Für Lauterbach ist klar: Ein komplett neues Schulkonzept muss her. „Wir müssen daran denken, dass es sein kann, dass wir zwei Jahre lang Schule ganz anders praktizieren müssen“, kündigt er an. Darum müsse man sich viel intensiver kümmern, als es aktuell der Fall sei.

----------------

Weitere Themen:

----------------

Lauterbach schreckt auch nicht davor zurück, jedes Fünkchen Optimismus im Keim zu ersticken: „Wir hoffen noch immer, dass wir durch eine Wunderheilung dieses Ding bis zum Ende des Jahres gelöst haben. Das wird nicht passieren. Das ist unmöglich.“ Er geht sogar noch einen Schritt weiter: „Ich kenne keinen ernstzunehmenden Virologen, der glaubt, dass wir in diesem Jahr eine Impfung bekommen. Keinen einzigen.“

Verzweifelter Frank Plasberg bittet um Optimismus

Frank Plasberg will diesen negativen Aussichten unbedingt einen Lichtblick entgegensetzen. Als er am Ende der Sendung in die Runde fragt, welche Masken seine Gäste im kommenden Jahr an Karneval tragen wollen, bittet er deshalb „einmal um Optimismus“. Doch auch hier kommt es bei Karl Lauterbach zum krassen Gegenteil – wenn auch nur durch einen Versprecher.

+++ Du willst über alle aktuellen Entwicklungen des Coronavirus auf dem Laufenden gehalten werden? Hier geht's zu unserem News-Blog>>> +++

Der Epidemiologe will eigentlich nur sagen, dass er auf die Karnevals-Feierlichkeiten verzichten wird. Sein Wortlaut aber: „Ich glaube, dass ich den nächsten Karneval nicht erleben werde.“ Die anschließenden Lacher lockern die Runde zumindest in der Schlussminute ein wenig auf. (at)

„Hart aber fair“ läuft montags um 20.45 Uhr in der ARD. Ganze Folgen gibt's auch in der Mediathek.