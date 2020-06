„Hart aber fair“: Frank Plasberg sorgt für Eklat – mit DIESER Aktion

Selten war „Hart aber fair“ so emotional wie am Montagabend. Und das lag vor allem an zwei Personen. An „Hart aber fair“-Talkmaster Frank Plasberg und seinem Gast, dem Fleischlobbyist Heiner Manten.

Das Thema war klar umrissen. „Corona im Schlachthof – sind uns Mensch und Tiere Wurst?“. Ebenso klar, wer in dieser Konstellation in dem Mittelpunkt rücken würde.

„Hart aber fair“: Fleischlobbyist unter Druck

Manten, der selbst in Geldern am Niederrhein einen Schlachthof leitet, stand von Beginn an unter starkem Druck. Ein Druck, den der Fleischfabrikant nicht auszuhalten im Stande war. Schon seine ersten Sätze waren geprägt von Versprechern. „Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren“, sagt Manten schon nach wenigen Sekunden Sendezeit. Er wirkt angefasst.

Die Berichte der letzten Wochen, über Coronafälle, menschenunwürdige Unterbringung, Leiharbeiter, sie scheinen Heiner Manten schwer zugesetzt zu haben.

Ist die Temperatur an den Coronafällen schuld?

„In Betrieben der Fleischwirtschaft, herrschen andere Temperaturen, es ist kalt: In Irland sind solche Fälle aufgetreten, in den Vereinigten Staaten sind solche Fälle aufgetreten, in Holland sind solche Fälle aufgetreten. Das hat nicht überall was mit Werkverträgen, sondern einfach vielleicht mit Arbeitsbedingungen zu tun. Der Job ist sicherlich kein einfacher Job“, versucht er die Corona-Fälle zu erklären. Von den Unterbringungen, von drei Arbeitern in einem Zimmer wisse er nichts.

------------------

„Hart aber fair“: Die Gäste am Montag

Anette Dowideit

Heiner Manten

Hubertus Heil

Robert Habeck

Max Straubinger

-----------------

Es geht so weit, dass „Hart aber fair“-Talkmaster Frank Plasberg Mitleid für den Mann entwickelt, für ihn sogar einen Eklat riskiert.

+++ Florian Silbereisen gesteht öffentlich: „Du hast für mich...“ +++

Frank Plasberg bekommt Mitleid

Frank Plasberg kam Heiner Manten ganz nah. Foto: Screenshot ARD

Ganz nah geht er an Manten heran, stellt sich nur wenige Zentimeter vor ihn. „Herr Manten, jetzt mal unter uns. Ich schätze sie sehr. Sie sind vom Niederrhein wie meine Frau. Ich möchte nicht, dass das ein Tribunal wird. Sie haben einen tollen Betrieb, Sie reden für die Fleischwirtschaft. Und wenn man so eine Talkshow macht, wie wir sie machen, dann passiert es oft, dass es PR-Agenturen gibt, die holen Sie sich zu Rat und dann wird man gecoacht für die Sendung.

+++ Pietro Lombardi: Evelyn Burdecki verrät – „Wir sind“ +++

Vergessen Sie alles. Alles, was Ihnen da Kollegen erzählt haben. Reden Sie für sich als einen ehrlichen deutschen Unternehmer, dann fahren Sie gut. Ich möchte nicht, dass es Ihnen schlecht geht hier. Ich weiß, dass Sie ein feiner Kerl sind. Vergessen Sie das, was PR-Schulen für Talkshows machen. Reden Sie für sich. Und Ihre Familie. Dann reden Sie gut“, redet Plasberg leise auf ihn ein.

+++ hart aber fair: Frank Plasberg wütend – „Was haben Sie gemurmelt?“ +++

Erst dann scheint er seinen Regelverstoß zu bemerken. Geht direkt ein paar Schritte zurück. „Ich bin Ihnen gerade zu nahe gekommen, es war mir aber ein Herzensbedürfnis. Entschuldigung. In Corona-Zeiten muss man weggehen.“

+++ „Hart aber fair“: Experte spricht Klartext – „Die 6000 Corona-Toten hätte man verhindern können“ +++

Mantens Reaktion: „Kein Problem. Ich hoffe, Sie sind nicht infiziert? Ich bin vor ein paar Wochen noch getestet worden.“ Na immerhin.