„hart aber fair“ findet in der nächsten Ausgabe ohne Frank Plasberg statt.

„Hart aber fair“: ARD schockt mit Nachricht zu Frank Plasberg – SO steht es um die Gesundheit des Moderators

Schock am Dienstag! Der ARD teilt mit, dass die Talk-Sendumg „hart aber fair“ in der nächsten Ausgabe nicht von Frank Plasberg moderiert wird.

Der schlimme Grund: Moderator Frank Plasberg leidet an einem temporären Ausfall des rechten Gleichgewichtsorgans. Das Ohr war durch ein lange zurückliegendes Knalltrauma vorgeschädigt. Daher haben die Ärzte dem Moderator Ruhe verordnet.

Frank Plasberg moderiert seit 2001 die Sendung „hart aber fair“. Foto: Imago Images / Future Image

Susan Link, die das "ARD-Morgenmagazins" und die WDR-Talkshow "Kölner Treff" moderiert, wird erst einmal für Frank Plasberg übernehmen.

----------------

----------------

Frank Plasberg moderiert die Sendung „hart aber fair“ seit 2001. Seit 2007 wird die Polit-Talkshow im Ersten ausgestrahlt.

----------------

Das ist Frank Plasberg:

Frank Plasberg ist am 18. Mai 1957 in Remscheid in NRW geboren

Seit 2012 ist er mit der Moderatorin Anne Gesthuysen verheiratet, das Paar hat einen Sohn

Aus seiner ersten Ehe mit WDR-Moderatorin Angela Maas ging eine Tochter hervor

Von 1987 bis 2002 moderierte er gemeinsam mit Christine Westermann die WDR-Sendung „Aktuelle Stunde“

Seit 2001 moderiert er „hart aber fair“

----------------

(bs)