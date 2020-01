„Hart aber fair“: Schock-Nachricht um Frank Plasberg – der Moderator hat...

Große Sorge nach dieser Nachricht um Frank Plasberg. „Hart aber fair“ muss erstmal ohne ihn auskommen. Die ARD erklärte am Dienstag, dass Frank Plasberg (62) die nächsten Sendungen von „Hart aber fair“ nicht moderieren wird.

Frank Plasberg leidet an einem temporären Ausfall des rechten Gleichgewichtsorgans. Sein Ohr war durch ein lange zurückliegendes Knalltrauma vorgeschädigt. Daher haben die Ärzte dem Moderator Ruhe verordnet.

„Hart aber fair“: Frank Plasberg fällt aus – so geht es weiter

Wie lange der 62-Jährige nun ausfallen wird, ist unklar. Nach Angaben des öffentlichen Senders wird Susan Link (43) zumindest in der nächsten Sendung am 27. Januar bei „hart aber fair“ für Frank Plasberg einspringen. Die 43-jährige Moderatorin ist sonst für das "ARD-Morgenmagazins" und die WDR-Talkshow „Kölner Treff" zuständig.

Frank Plasberg moderiert seit 2001 die Sendung „hart aber fair“. Foto: Imago Images / Future Image

Gute Besserung an Frank Plasberg. Der Moderator von @hartaberfair fällt aus Krankheitsgründen vorübergehend aus. Ab 27. Januar übernimmt vertretungsweise für einige Ausgaben @dieSusanLink.

Zur Sendungsseite ➡️ https://t.co/7VUi85aAEP — WDR Kommunikation (@WDR) January 21, 2020

Frank Plasberg moderiert die Sendung „hart aber fair“ seit Beginn der Ausstrahlung im Jahr 2001. Seit 2007 wird die Polit-Talkshow im Ersten ausgestrahlt.

Das ist Frank Plasberg:

Frank Plasberg ist am 18. Mai 1957 in Remscheid in NRW geboren

Seit 2012 ist er mit der Moderatorin Anne Gesthuysen verheiratet, das Paar hat einen Sohn

Aus seiner ersten Ehe mit WDR-Moderatorin Angela Maas ging eine Tochter hervor

Von 1987 bis 2002 moderierte er gemeinsam mit Christine Westermann die WDR-Sendung „Aktuelle Stunde“

Seit 2001 moderiert er „hart aber fair“

Bai „hart aber fair“ werden aktuelle politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen diskutiert. In der letzten Sendung am 13. Januar ging es um den Konflikt zwischen den USA und dem Iran.

Das Thema der nächsten Ausgabe mit Moderatorin Susan Link ist noch nicht bekannt. Zuletzt hatte die Redaktion über Facebook mitgeteilt, eine Sendung zum Thema „Nullzinsen – Was ist das Ersparte noch wert?“ zu machen und sucht dafür Betroffene. (bs/ak)