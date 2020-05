„Hart aber fair“: Frank Plasberg mit klaren Worten – „DAS wollen die Menschen nicht mehr hören“

Es ist nur die Einführung in die aktuelle Sendung von „Hart aber fair“. Doch was Frank Plasberg da sagt, spricht wohl vielen Menschen aus der Seele. Den Menschen, die so langsam die Geduld in der anstrengenden Zeit des Coronavirus verlieren. Die sich sorgen. Um ihre Jobs, um ihre Zukunft, um die Zukunft ihrer Kinder.

„Es zeigen sich zunehmend Anzeichen von Lagerkoller, der Ton wird gereizter, dieses 'Wir fahren auf Sicht' wollen viele Menschen nicht mehr hören. Sie wollen eine Perspektive, so etwas wie einen erkennbaren, abgestimmten Plan. Heute erleben wir: Viele Bundesländer - viele Pläne. Dabei geht es eben nicht nur um die große Wirtschaft, sondern auch um die Frage: Was bleibt eigentlich von unserer Lebensfreude, wenn Restaurants, Theater, Vereine, wenn Kneipen und Hotels endgültig Opfer des Virus werden?“, fragt „Hart aber fair“-Moderator Frank Plasberg in die Runde. Und bekam durch aus besorgte Antworten.

Hart aber fair: Schauspieler Ulrich Matthes fürchtet um die Kinos

Schauspieler Ulrich Mathes. Foto: imago images

So fürchtet Schauspieler Ulrich Matthes um die Zukunft des Kinos. Unfair sei es, so der „Das Boot“-Star, dass beispielsweise die Bundesliga wieder starten dürfe. Andere Bereiche des Gesellschaftslebens aber nicht.

Die Gäste bei „Hart aber fair“ am Montagabend:

Malu Dreyer, SPD

Prof. Dr. Melanie Brinkmann

Ulrich Matthes

Alexander Herrmann

Katrin Bruns

„Die Kultur wurde komplett vernachlässigt“, so Matthes. In der öffentlichen Debatte sei sie zu kurz gekommen. Das würde ihrer gesellschaftlichen Bedeutung in Deutschland nicht gerecht.

Malu Dreyer widerspricht

Er fürchtet, dass sich nach der Coronakrise nur etwa 50 Prozent der Kinos halten könnte. Der Rest, so Matthes, müsse schließen. Ein Thema, dass die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer nicht gelten lassen will. So würden ja nun wieder Theater und Museen geöffnet. Sie sei Matthes aber trotz der Kritik dankbar, dass er das Thema Kultur in den Blickpunkt rücke.