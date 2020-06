„Hart aber fair“: Coronafreier Sommer? Kubicki mit deutlichen Worten – „Unser ganzes Leben ist ...“

Ein Teil der coronabedingten Reisewarnungen ist wieder aufgehoben - bereits am Montag starteten die ersten voll besetzten Flugzeuge in Richtung Mallorca. In einer Woche sollen auch die restlichen Einreisebeschränkungen in Spanien aufgehoben werden - können wir das Coronavirus erst einmal vergessen und im Sommer im Urlaub entspannen? Diese Frage diskutierte Frank Plasberg am Montagabend mit seinen Gästen bei „Hart aber fair“ in der ARD.

SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach kann Reisende, die jetzt bereits in den Auslandsurlaub aufbrechen, nicht verstehen. Er sagt bei „Hart aber fair“, man müsse bei jedem, dem man begegnet, davon ausgehen, er sei infiziert. 40 bis 45 Prozent der Infizierten zeigen keinerlei Symptome, erklärt er.

„Hart aber fair“ (ARD): Karl Lauterbach – „Experiment“

Frank Plasberg zeigt ein Bild, eines voll besetzten Flugzeugs, das sich am Montag von Düsseldorf auf den Weg nach Mallorca gemacht hatte. Zwar trugen die Passagiere Schutzmasken, doch Abstand wurde nicht eingehalten.

Frank Plasberg zeigt bei „Hart aber fair“ein vollbesetztes Flugzeug, das am Montag von Düsseldorf nach Mallorca flog. Foto: Screenshot ARD

Karl Lauterbach: „Es gibt keine einzige Studie, die zeigt, dass das sicher wäre. Somit ist es ein Experiment, das gut oder nicht gut gehen kann.“

„Hart aber fair“ (ARD) - die Gäste:

Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitspolitiker



Wolfgang Kubicki, FDP-Politiker



Christina Berndt, Journalistin „Süddeutsche Zeitung“



Norbert Fiebig, Präsident Deutscher Reiseverband



Stephan Grünewald, Psychologe



Annabel Oelmann, Verbraucherschützerin

Wolfgang Kubicki: „Unser ganzes Leben ist Lotto spielen“

Ganz anderer Meinung: FDP-Politiker Wolfgang Kubicki. Anders als Lauterbach würde er in einen solchen Flieger einsteigen. „Die statistische Wahrscheinlichkeit spricht dagegen, dass ich bei 180 Personen im Flugzeug jemanden treffe, der infiziert ist. Wir haben relativ niedrige Infektionsraten und da müssen wir uns fragen: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit?“

Wolfgang Kubicki Foto: Screenshot ARD

Frank Plasberg: Das ist Lotto spielen.



Wolfgang Kubicki: Herr Plasberg, unser ganzes Leben ist Lotto spielen. Wenn ich vor die Tür trete, kann ich von einem Auto umgefahren werden. Die Wahrscheinlichkeit, an einem Verkehrsunfall zu sterben, ist mit Sicherheit genauso groß, wie an Corona zu sterben.

„Verniedlichen“ wolle er es aber nicht, schießt er hinterher. Seine Meinung: „Wir dürfen das nicht verharmlosen, aber auch nicht dauernd unnötige Angst produzieren.“

Karl Lauterbach: „Das ist völlig falsch“

Daraufhin entbrennt eine hitzige Diskussion zwischen Lauterbach und Kubicki. Die Dunkelziffer der Infizierten sei deutlich höher, so Lauterbach. Kubicki hingegen weist darauf hin, dass die Luft „im Flugzeug nach drei Minuten komplett ausgetauscht wird, sonst würde kein Gesundheitsamt das erlauben“. Zudem habe die Bundesregierung beschlossen, dass es keine zweite Welle geben wird.

Lauterbach widerspricht sofort: „Das ist doch völlig falsch. Die Bundesregierung kann nicht beschließen, ob es eine zweite Welle geben wird. Das macht das Virus. Wenn genug Fälle da sind, wird es eine zweite Welle geben, egal, was wir entscheiden.“

Karl Lauterbach Foto: Screenshot ARD

Viele Virologen befürchten eine zweite Welle, so Lauterbach. Und weiter: „Das wäre die erste Pandemie dieser Größe überhaupt, wo es noch keine zweite Welle gegeben hätte.“ (cs)

„Hart aber fair“ läuft montags um 21.15 Uhr in der ARD.