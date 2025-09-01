„Harry Potter“-Star kehrt zur neuen Serie zurück – jetzt wird es öffentlich

Fans der Harry-Potter-Filme dürfen sich auf ein magisches Comeback freuen. Warwick Davis kehrt als Professor Filius Flitwick für das Spin-off zurück und bringt die Zuschauer erneut in die Zauberwelt von Hogwarts. „Harry Potter“-Fans kennen ihn als Lehrer, der den legendären Zauberspruch „Wingardium Leviosa“ vermittelte.

HBO bestätigt seine Rückkehr nun zum „Back to Hogwarts Day.“ Gedreht wird in den Warner Bros. Studios Leavesden und die Serie startet 2027.

„Harry Potter“-Star feiert Comeback

Die neue Serie setzt alle sieben Bücher von J.K. Rowling werkgetreu um. Rowling fungiert als ausführende Produzentin. Professor Flitwick taucht in allen Büchern auf und kämpft gegen Voldemort. In den Filmen verändert sich sein Aussehen deutlich im Verlauf. Die Serie zeigt die Magie von Harry Potter auf eine frische Weise.

Warwick Davis übernimmt erneut die Rolle des Lehrers. Anfangs wirkt Flitwick sehr alt, später wird er deutlich jünger dargestellt. Die Serie ist die zweite Verfilmung nach den erfolgreichen Kinofilmen von 2001 bis 2011 mit Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint in den Hauptrollen.

„Harry Potter“-Star packt über neue Serie aus

Das erste Buch, „Harry Potter und der Stein der Weisen“, erschien 1997. Seitdem wurden über 600 Millionen Exemplare verkauft. Harry Potter gilt weltweit als erfolgreichste Romanserie. Die Filme machten Harry Potter noch populärer und bereiteten den Weg für die neue Serie. Junge und alte Fans erleben Harry Potter so erneut.

Warwick Davis betont, dass die Serie den Geist von Harry Potter bewahrt. Die magischen Abenteuer, der Kampf gegen das Böse und die Freundschaften bleiben zentral. Fans können Harry Potter bald auf völlig neue Weise erleben. Die Rückkehr nach Hogwarts verspricht Spannung, Nostalgie und unverwechselbare Magie.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.