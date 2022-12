„Harry & Meghan“: Ist jetzt alles aus? Royals-Experte wird deutlich

Es sollte eine Dokumentation werden, die endlich einen genauen Einblick in das Geschehen am Hofe gibt. Eine Dokumentation, die schonungslos offen legt, wie Harry und Meghan wirklich von der britischen Königsfamilie behandelt wurden. Eine Doku, die zeigt, warum der „Megxit“ für Meghan Markle und Prinz Harry unausweichlich war. Doch „Harry und Meghan“ ist auch eine Doku, die polarisiert.

Was stimmt in der Netflix-Reihe? Sind die Dinge, die Meghan Markle und ihr Mann schildern, wirklich so passiert? Und vor allem: Bedeutet „Harry und Meghan“ den endgültigen Bruch mit den Royals? Nach dem Gesehenen wäre ein Bruch zwischen Meghan, Harry und dem Rest der royalen Familie durchaus nachvollziehbar. So schwer sind die Vorwürfe, die das Aussteiger-Paar bei Netflix erhebt. Man habe sie der Presse zum Fraß vorgeworfen, so die Sussexes.

„Harry & Meghan“: Alles aus? Experte spricht Klartext

„Das Problem ist: Wenn man einheiratet, sollte man eigentlich nur eine Nebenrolle spielen. Wenn man das Rampenlicht stiehlt oder den Job besser macht als die, die dafür geboren wurden, nervt das die Leute und verschiebt die Balance. Denn es wird dir eingeredet, dass deine Wohltätigkeitsaktivitäten nur Erfolg haben und dein Ruf nur wachsen und sich verbessern kann, wenn du auf den Titelseiten dieser Zeitungen bist. Aber die Medien entscheiden, wer es auf die Titelseiten schafft“, erläutert Prinz Harry bei Netflix.

Meghan sei zu beliebt geworden. Plötzlich war sie auf allen Titelseiten und nicht mehr Kate, William oder die Queen. Eifersucht habe sich breit gemacht. Es sei ein „dreckiges Spiel“, so Harry. So würden die Kommunikationsteams der jeweiligen Royals, um eine unliebsame Geschichte zu entfernen, eine andere anbieten. Ein schwerer Vorwurf. So bedeutet dies indirekt, dass Meghan und Harry verraten worden wären.

Bedeuten diese Vorwürfe nun den endgültigen Bruch zwischen Prinz Harry und seiner Familie? Royals-Experte Norbert Loh glaubt das noch nicht. „Solange König Charles öffentlich keine Stellungnahme zu der Serie gegeben hat, gibt es noch Hoffnung auf eine mehr oder weniger gute Versöhnung“, so Loh gegenüber dieser Redaktion. Bleibt zu hoffen, dass er recht behält.