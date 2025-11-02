Harald Glööckler lässt tief blicken – „Bis heute verfolgt mich das“

Einsamkeit ist ein Gefühl, das selbst Stars nicht verschont. In der aktuellen „Frühstücksfernsehen“-Ausgabe vom 29. Oktober gewährt der renommierte Modedesigner Harald Glööckler ganz private und ehrliche Einblicke.

Er zeigt sich von einer verletzlichen Seite und spricht über die Schattenseiten seiner Vergangenheit. Sie verfolgen ihn bis heute. „Mir ist jetzt klar geworden, dass ich in meiner Kindheit nicht aufgefangen wurde“, gesteht Harald Glööckler ehrlich.

Harald Glööckler blickt emotional zurück

Die Ehe seiner Eltern sei „zerrüttet“ gewesen, was Spuren hinterlassen habe. „Bis heute verfolgt mich das. Ich denke, das geht vielen anderen Menschen auch so“, reflektiert der Designer nachdenklich. Ab und an fühle er sich einsam.

Auch für dich interessant: „Frühstücksfernsehen“-Star: Emotionaler Rückblick auf Coming-out – „Hör nicht auf die“

Harald Glööckler stellt klar, dass es ihm nicht um Freundschaften ginge. Vielmehr habe er sich nach Geborgenheit und Wärme innerhalb seiner Familie gesehnt. Er offenbart: „Im Grunde hätte ich als Vollwaise auf die Welt kommen können. Dann wäre es auch nicht anders gewesen.“

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Zuschauer sind zutiefst bewegt

Schlussendlich zeigt der Modedesigner, dass er seine Einsamkeit nicht versteckt. Zudem spendet er vielen Menschen Kraft, denen es ähnlich ergeht. Es sind Sätze, die viele Sat.1-Zuschauer berühren. Das wird sofort auf Instagram deutlich. Zahlreiche Menschen reagieren auf einen aktuellen Beitrag zur Sendung.

„Lieber Harald, du bist nicht alleine, aber anscheinend einsam. Ich hoffe und wünsche dir, dass du irgendwann heilen kannst“, wendet sich eine Dame persönlich an den Modedesigner. Ein weiterer Nutzer lässt ihn bewegt wissen: „Lieber Harald. Du bist und bleibst ein Herzensmensch und hast deine Gefühlsseite offen gezeigt.“ „Ich finde es sehr gut und echt mutig von Harald Glööckler über dieses Tabu zu sprechen. Ich wünsche ihm, dass er bald wieder einen Menschen findet“, merkt ein anderer männlicher Zuschauer an.