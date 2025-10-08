Harald Glööckler privat: Er sah seine Mutter nach Sturz am Boden – am Tag darauf starb sie

Glitzer, Strass, funkelnde Steinchen und der elegante pechschwarze Bart – Harald Glööckler ist eine waschechte Ikone im deutschen TV. Ob als Modedesigner, im Teleshopping, bei „Let’s Dance“ oder „My Style Rocks“, mit seiner exzentrischen Art bleibt Harald Glööckler unvergesslich. Doch privat sah es nicht immer so glamourös aus…

Schon bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier aus!“ gab Harald Glööckler Einblicke in seine traumatische Kindheit und schaffte es mit der Unterstützung seiner Fans bis ins Halbfinale, wo er den vierten Platz belegte. Im Jahr 2025 wagt sich der 60-jährige in den Container von „Promi Big Brother„.

Harald Glööckler hatte traumatische Kindheit – DAS ist der Grund

Der Modedesigner Harald Glööckler, bürgerlich Glöckler, wurde am 30. Mai 1965 im kleinen Ort Maulbronn-Zaisersweiher aufgewachsen. Seine Eltern betrieben das Wirtshaus im Ort, sein Vater war gelernter Metzger. Verschiedenen Medienberichten nach, soll Harald Glööckler einen zwei Jahre jüngeren Bruder namens Klaus haben. Er selbst sprach nur selten über seine Kindheit – und das aus gutem Grund. In seinem Elternhaus sei es besonders traumatisch gewesen, vor allem wegen seines alkoholkranken Vaters. Doch auch zu sexueller Nötigung soll es durch einen Freund der Familie gekommen sein, wie Glööckler im Interview mit Kurt Krömer verriet.

Auch im Dschungelcamp packte Harald Glööckler über seine Kindheit aus: „Es gab keine Sekunde in meiner Kindheit, in der ich keine Angst haben musste, dass die Mutter blutend am Boden liegt oder tot ist. Irgendwann kam es dann auch zum schrecklichen Ende.“ Als Harald Glööckler 13 Jahre alt war, verstarb seine Mutter nach einem Treppensturz. Zuvor hatte sein Vater ihr einen Schlag verpasst, schilderte Glööckler der „BZ“. Ihr Tod sei als Unfall eingestuft worden, der Designer macht jedoch seinen Vater verantwortlich, hält es für möglich, dass er sie gestoßen hatte. „Meine Mutter nahm meine Hand und ich musste ihr versprechen, niemandem etwas von dem Vorfall zu sagen„, zitiert Bild den Designer. Den Tag darauf verstarb sie an inneren Verletzungen.

„Ein Zombiefilm ist schöner als meine Kindheit“, erklärte Harald Glööckler der „Bild am Sonntag“.

+++ Laura Lettgen privat: OnlyFans als Therapie? +++

Nach 35 Jahren trennte sich Harald Glööckler privat. Foto: IMAGO/STAR-MEDIA

Glööcklers Weg zur Mode – mit seinem Partner erschuf er ein Imperium

In seiner Autobiografie beschreibt Harald Glööckler, seine Großmutter wäre sein modisches Vorbild gewesen. Zum Designer wurde er jedoch über einen kleinen Umweg. Zunächst absolvierte Harald Glööckler eine Ausbildung in einem Modehaus, wo er danach als Verkäufer tätig war. Gemeinsam mit seinem ehemaligen Partner Dieter Schroth, einem Modeausstatter, eröffnete Glööckler im Jahr 1987 das Geschäft „Jeans Garden“ in Stuttgart. Später änderten sie den Namen in „Pompöös“ und gründeten ein gleichnamiges Modelabel. Als es 1998 zu einem geschäftsinternen Streit mit einem Teilhaber kam, musste das Geschäft geschlossen werden. Trotzdem setzte der Modedesigner seinen Weg fort, entwarf Kostüme für Tänzerinnen, eine Schmuckkollektion, Damenkleidung und Raumaccessoires. Auch seine Schönheitsoperationen zählen zur Marke von Harald Glööckler – ca. 600.000 Euro seien nach eigenen Angaben in die OPs geflossen.

Mehr Infos zu den Promi Big Brother Kandidaten:

Andrej Mangold privat: Neue Freundin, Dramen und TV-Comeback

Sarah-Jane Wollny: Trennung, Tränen & TV-Comeback 2025

Ehe-Aus nach 35 Jahren: Deswegen trennte sich Harald Glööckler

Harald Glööckler und Dieter Schroth waren privat über 35 Jahre lang ein Paar. Ab Juli 2015 lebten sie in Kirchheim an der Weinstraße im bekannten „Chateau Pompös„, eine Villa mit rund 300 Quadratmetern Wohnfläche. Es handelte sich seit 2015 um eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Wie „Bild“ berichtet, kam es beim Wiener Opernball zum Heiratsantrag, die Zeremonie fand in einem Hotel in Berlin-Wilmersdorf statt. Trauzeuge war der gemeinsame Hund Billy King. Im Jahr 2022 lebten Harald Glööckler und Dieter Schroth räumlich getrennt, im Dschungelcamp packte der Modedesigner darüber aus, wie unglücklich er in der Beziehung sei. Nach 35 Jahren Partnerschaft reichte Harald Glööckler 2023 die Scheidung ein. Im Interview mit der Bild am Sonntag sprach er über die Trennung:

„Aus unserer Liebe wurde so erst eine Art Anhänglichkeit, weil der eine den anderen festhalten wollte. Zum Schluss wurden wir einander zur Gewohnheit, sodass unsere Beziehung in Wahrheit nur noch eine Wohngemeinschaft war. Wir haben zusammen, aber nicht miteinander gelebt. Und heute weiß ich: Nähe kann auch entfremden.“

Harald Glööckler sei die letzten 10 Jahre seiner Eher unglücklich gewesen. Dieter Schroth hatte die Trennung nicht gewollt, an eine Ehe bis zum Tod geglaubt. „Ich werde keine neue Partnerschaft eingehen. (…) So eine wahre Liebe, wie zwischen Harald und mir, lernt man im Leben nur einmal, höchstens zweimal kennen. Ich jedenfalls habe sie nur einmal kennengelernt – mit Harald“, verriet Dieter Schroth der „Bild“. Seit 2023 lebt er in einem Seniorenheim in Rheinland-Pfalz. Harald Glööckler zeigt sich hingegen offen für eine neue Beziehung. Wie die Münchener Abendzeitung berichtet, war Harald Glööckler zwischenzeitlich mit dem CDU-Politiker Marc-Eric-Lehmann zusammen. Im August 2023 ging die Beziehung zu Ende. Einen neuen Freund hat Harald Glööckler seit dem nicht.

Wie es privat beim „Promi Big Brother“-Kandidaten Harald Glööckler aussieht, weißt du jetzt. Du möchtest wissen, wie es um Desiree Nick steht? Dann schau doch hier vorbei.