Harald Glööckler trauert um langjährigen Weggefährten – „Gute Reise“

Für Harald Glööckler beginnt das neue Jahr mit einer traurigen Nachricht. Wie er am Mittwochmorgen (8. Januar) auf Instagram teilt, ist sein Hund Billy gestorben. Der Vierbeiner folgte seinem Herrchen auf Schritt und Tritt und war ein festes Familienmitglied. Doch nun muss der 59-Jährige sich von ihm verabschieden.

Harald Glööckler in tiefer Trauer

Harald Glööckler und sein Hund Billy waren ein Herz und eine Seele. Dem Vierbeiner fehlte es in seinem Zuhause an nichts. Schließlich ist der Modeguru dafür bekannt, dass er das Wohl seiner Vierbeiner an erste Stelle sieht. Doch nun ist Billy tot.

„R.I.P. mein Freund Billy. Gute Reise“, schreibt Harald Glööckler zu einem Foto von sich und seinem Haustier. Seine Fans sind sichtlich gerührt von dieser traurigen Nachricht und finden deutliche Worte.

Fans trauern mit Harald Glööckler

In den Kommentaren unter den Instagrampost finden zahlreiche Fans des Modedesigners aufmunternde Worte und teilen ihr Beileid:

„Mein Beileid, tut mir wirklich sehr leid für Ihren Verlust. Leuchte Billy an! Lauf und spiele im Kosmos, süßer Engel.“

„Es bricht mir das Herz zu hören, dass Billy nicht mehr bei dir ist. Noch vor zwei Tagen haben wir über ihn gesprochen, du hast mir Fotos gezeigt, jetzt fühlt sich der Verlust umso schwerer an. Er war über so viele Jahre dein treuer Freund, deine Familie.“

„Es tut mir so leid für Billy, was für ein wunderbares Leben er hatte. Gedanken und Beileid an euch.“

„Was ein trauriger Start des neuen Jahres! Ich sende Ihnen viel Kraft in diesen schweren Stunden!“

Woran der Hund von Harald Glööckler gestorben ist, ist bislang nicht bekannt. Was jedoch sicher ist: Der TV-Star wird wohl erst einmal Zeit brauchen, um diesen schmerzhaften Verlust zu verarbeiten.