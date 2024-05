Hape Kerkeling nimmt kein Blatt vor den Mund – „Wenn man keinen Humor hat, ist man verloren“

Er ist über Generationen hinweg bekannt und eine Kultfigur der deutschen Medienlandschaft. Hape Kerkeling hat viele Talente, mit Comedy-Formaten wie „Känguru“ und „Total Normal“ brachte er Fernsehzuschauer zum Lachen. Im Jahr 2006 veröffentlichte der Fernsehstar dann sein Buch namens „Ich bin dann mal weg“, das zum Verkaufshit wurde.

Nach einer fünfjährigen Pause kehrte Hape Kerkeling im Jahr 2019 in die Öffentlichkeit zurück. Nun verleiht der Komiker der Kult-Katze Garfield im Kino seine Stimme und nimmt in einem aktuellen Interview kein Blatt vor den Mund.

Hape Kerkeling macht überraschendes Geständnis

Im aktuellen Interview mit der „Bild“ plaudert Hape Kerkeling fröhlich über seine Synchronisation der Katze Garfield. Der fiktive Kater gilt als zynisch, faul und verfressen. Kerkeling gibt unverfroren zu, dass diese Eigenschaften auch auf ihn zutreffen könnten.

Auf die Frage darauf, ob er sich nach all den Jahren in der Medienbranche einen gewissen Zynismus zugelegt hat, antwortet Kerkeling: „Der Zynismus bei Garfield ist bedingt durch das ein oder andere Kindheitstrauma. Das könnte bei mir auch der Fall sein. Doch das kommt ein bisschen auch durch dieses Geschäft. Wenn man da keinen Humor hat, ist man verloren.“ An einer gehörigen Portion Humor fehlt es dem Komiker sicherlich nicht.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Im weiteren Verlauf des Interviews macht Hape Kerkeling dann ein überraschendes Geständnis. Auf die Frage danach, ob der Komiker ein TV-Junkie sei, antwortet er: „Absolut. Ich gucke alles.“ Die Fernsehprogramme gefallen dem Schauspieler zwar nicht immer, jedoch bekundet Kerkeling: „Ich gucke es aber trotzdem, denn manchmal sind die besonders abwegigen Dinge die interessantesten. Fernsehen ist für mich noch immer das faszinierendste Medium.“

Social Media hingegen sei bisher nicht seine Welt. Zu Hause lebe der Komiker jedoch komplett digital, kann sogar seine Lampen mit dem Handy ausmachen und auch die Klospülung per Telefon betätigen.

Bisher scheint Hape Kerkeling seine Lebensentscheidungen nicht bereut zu haben. Der Fernsehstar stellt abschließend über seine bisherige Zeit auf dieser Erde fest: „Bislang fühlt es sich nach einer ziemlich guten Party an.“