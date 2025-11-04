Hans Zimmer muss Konzert in Düsseldorf abbrechen: „Von der Bühne gezerrt“

Hans Zimmer zählt zu den erfolgreichsten Filmkomponisten der Welt. Mit seiner Musik hat er nicht nur Millionen von Menschen in den Kinos dieser Welt fasziniert, sondern auch zwei Oscars gewonnen.

In den letzten Wochen reiste er im Rahmen seiner Tournee namens „Hans Zimmer Live – The Next Level“ durch Deutschland. Nun musste er zwei seiner Konzerte allerdings absagen, nachdem er seinen Auftritt in Düsseldorf abbrechen musste.

Hans Zimmer bricht Konzert ab

Am Samstagabend (1. November) war Hans Zimmer in Düsseldorf, um das Publikum mit seiner Band zu begeistern. Doch noch während des Konzerts war irgendwann Schluss für den Komponisten und die Band beendete den Auftritt alleine. Nun meldet sich der 68-Jährige via Instagram bei seinen Fans.

„Ich möchte mich von Herzen entschuldigen, dass ich aufgrund meiner Erkrankung gerade nicht für euch spielen kann. Ich verstehe deine Enttäuschung vollkommen – ich bin selbst zutiefst traurig.“ Weiter noch: „In Düsseldorf habt ihr gesehen, wie meine liebevolle, fürsorgliche Band mich praktisch von der Bühne gezogen hat, damit ich nicht ins Schlagzeugkit falle, weil ich entschlossen war, weiter für euch zu spielen.“

„Es tut mir wirklich leid, aber ich werde wiederkommen, um das zu tun, was ich am meisten liebe: zusammen mit meinen Freunden Musik für euch machen“, versichert Hans Zimmer am Ende seines Statements.

Sein Gesundheitszustand hatte zur Folge, dass auch seine Konzerte am Montag (3. November) und Donnerstag (6. November) auf ärztlichen Rat abgesagt müssen, wie der Veranstalter mitteilt. Semmel Concerts bestätigt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass an Ersatzterminen gearbeitet wird und die Tickets ihre Gültigkeit behalten.