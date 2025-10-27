Hans Sigl über Schwierigkeiten beim „Bergdoktor“: „In Verzug geraten“

Seit 2008 ist er der „Bergdoktor“. Ja, es ist wirklich kaum vorstellbar, dass Hans Sigl irgendwann einmal die Rolle des Martin Gruber in der ZDF-Reihe aufgeben könnte. Sigl gehört eben zum Bergdoktor wie schöne Landschaften zum „Traumschiff“ oder die Torwand zum „ZDF-Sportstudio“.

Und so freuen sich auch jetzt schon wieder Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer auf die mittlerweile 19. Staffel des „Bergdoktor“. Auch wenn Probleme mit dem Wetter den Dreh ein wenig auf den Kopf gestellt haben, wie uns Hans Sigl im Interview verriet. Doch keine Sorge, der „Bergdoktor“ startet pünktlich, verspricht Sigl.

Hans Sigl über Wetterkapriolen beim „Bergdoktor“-Dreh

„Wir drehen noch. Aufgrund von Wetterkapriolen sind wir ein wenig in Verzug geraten. Es hat leider schon an Stellen geschneit, an denen wir eigentlich keinen Schnee brauchten, deswegen müssen wir uns jetzt etwas beeilen. Die Ausstrahlung ist dann wieder im Januar im ZDF“, so der Schauspieler im Interview mit dieser Redaktion.

++WhatsApp-Gruppe der „Traumschiff“-Stars: Die Regeln sind knallhart ++

Und er verrät auch schon einen kleinen Einblick in den neuen Gruber. Wir erinnern uns: Der Doktor hat geheiratet.

„Das war sehr spannend“

Hans Sigl: „Ich kann so viel sagen: Die Familie Gruber und die Familie Pflüger haben alle Hände voll zu tun, und wir erzählen schöne, epische, dramatisch-emotionale Episoden-Geschichten. Und Martin Gruber ist das erste Jahr verheiratet. Und das tut ihm gut. Ich muss aber sagen, diese Staffel war für mich als Schauspieler tatsächlich etwas Besonderes. Wenn man eine Rolle so lange spielt, und Martin war dabei stets der Ungebundene, der Suchende, war in diesem Jahr der Ansatz ein anderer. Nämlich, ihn verheiratet zu zeigen. Mit all dem Glück, das dazugehört. Das war sehr spannend.“

Na, da sind wir ja mal gespannt, was uns ab Januar 2026 im ZDF erwartet. Das ganze Interview mit Hans Sigl, in dem er auch verrät, warum es mit ihm und dem „Traumschiff“ bislang nie klappen wollte, kannst du hier nachlesen.