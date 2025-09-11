Hanka Rackwitz privat: sie wagte den Neuanfang

Hanka Rackwitz ist vielen vor allem durch ihre Auftritte in der VOX-Sendung „mieten, kaufen, wohnen“ bekannt. Doch wie lebt die sympathische TV-Persönlichkeit eigentlich abseits der Kameras? Wir werfen einen Blick auf das private Leben von Hanka Rackwitz, ihre Karriere, ihren Partner, ihre Krankheit und ihre Pläne für die Zukunft.

Wer ist Hanka Rackwitz?

Geboren wurden Hanka 1969 in Dresden und stammt aus einer Lehrerfamilie – eigene Kinder hat die ehemalige Immobilienmaklerin nicht. Ursprünglich war ihr großer Traum, Tierärztin zu werden – entschied sich dann aber für ein Lehramtsstudium in Germanistik und Kunst. Ihren ersten TV-Auftritt hatte sie im Jahr 2000 in der zweiten Staffel von „Big Brother“, wo sie mit ihrer offenen und direkten Art auffiel. 2017 wagte sie dann die Teilnahme am Dschungelcamp und ging als Zweitplatzierte nachhause.

Immobilienmaklerin aus Leidenschaft

Durch einen Zufall entdeckte Hanka ihr Interesse für Immobilien und startete 2001 in die Branche. Besonders bekannt wurde sie als Immobilienmaklerin in der VOX-Sendung „mieten, kaufen, wohnen“, wo sie seit 2009 regelmäßig zu sehen war. Neben ihrer Tätigkeit als Maklerin spielte sie auch in der Krimiserie „SOKO Leipzig“ eine Nebenrolle und trat in diversen TV-Formaten auf – unter anderem bei Markus Lanz und „Das perfekte Promi Dinner“.

Hanka Rackwitz – von der Immobilienmaklerin zum TV-Star Foto: IMAGO / Steffen Schellhorn

Hanka Rackwitz heute: Rückzug und Comeback

Bereits seit über vierzehn Jahren lebt Hanka Rackwitz in einer Mietwohnung in einem romantischen Wasserschloss nahe Leipzig. Nach einer TV-Pause, in der sie sogar als Küchenhilfe arbeitete, wagt sie 2025 ein überraschendes Comeback: Gemeinsam mit ihrem langjährigen Weggefährten Pierre nimmt sie an „Das Sommerhaus der Stars“ teil. Ob die beiden „Das Promipaar 2025“ werden, bleibt abzuwarten. Aber eins ist garantiert: mit Hanka Rackwitz wird es immer spannend.

Hanka Rackwitz und ihr Freund: Ein besonderes Band

Viele fragen sich: Hat Hanka Rackwitz einen Freund? Die Antwort lautet: Ja! Pierre, mit dem sie früher zehn Jahre lang liiert war, ist heute wieder an ihrer Seite. Damals führte unter anderem Hankas Zwangsstörung zur Trennung – die Krankheit bestimmte ihr Leben, das belastete die Beziehung. Sie selbst bezeichnet ihn als ihren „Seelenverwandten“. Gemeinsam genießen die ehemalige Immobilienmaklerin und der Handwerker das Leben – mit all seinen Höhen und Tiefen.

Gegenüber RTL verrät Hanka: „Wir sind die größten Lieben unseres Lebens.“

Krankheit und Zwangsstörung: Der schwere Weg zur Selbstheilung

Hanka Rackwitz leidet an einer Zwangsstörung, die lange Zeit ihr ganzes Leben einnahm und ihren Alltag bestimmt hat. In einer bewegenden Reportage bei Stern-TV sprach sie offen über ihren Hygiene- und Waschzwang. Ihre Wohnung, ihre Kleidung – alles wurde zur Bedrohung. Die ehemalige Immobilienmaklerin stellte sich der Krankheit – eine lange Therapie und Klinikaufenthalt halfen ihr dabei. Ihre Erfahrungen veröffentlichte sie im Buch „Ich tick nicht richtig: Mein Leben mit Zwängen, Ängsten und Macken – Geschichten aus meinem Neurosegarten“.

Hanka Rackwitz – sie kämpfte sich aus ihrer Krankheit zurück ins Leben! Foto: IMAGO / Robert Michael

Vermögen: Wie reich ist Hanka Rackwitz?

Über Geld spricht man nicht? Hanka Rackwitz schon! In Interviews sprach sie bereits mehrmals offen über ihre finanzielle Situation. Im Januar 2025 wurde sie von Sat.1 begleitet und legt für die Sendung „Über Geld spricht man doch“ ihre Konten offen.

Nach ihrer TV-Karriere schlug Hanka ungewohnte Wege ein. So arbeitete sie zeitweise als Küchenhilfe, um Abstand vom Rampenlicht zu gewinnen. Damals musste sie von einem Gehalt von 1.550&€ monatlich leben – kein Vergleich zu den fünfstelligen TV-Gagen aus ihrer Vergangenheit. Heute lebt sie eher bescheiden und finanziert sich ihr Leben durch Buch-Tantiemen und den Einnahmen aus vergangenen TV-Auftritten. In der Sendung gab sie unter anderem auch Einblicke in ihre Wohnung und zeigte ihre selbstgebauten Projekte – besonders stolz präsentierte sie ihren Esstisch, der aus einer alten Tür entstanden ist. Gegenüber den Zuschauern gesteht sie: das meiste Geld fließt in ihre Baumarkt Einkäufe – für ihre Heimwerkerprojekte braucht sie gute Werkzeuge.

Ihr nächstes großes Projekt? Hanka träumt von einem eigenen Food-Truck – für den kostspieligen Wunsch spart sie bereits. Für ihre Teilnahme am Sommerhaus der Stars heißt es also: ordentlich reinhängen um dem eigenen Food-Truck damit einen Schritt näher zu kommen. Wir drücken die Daumen!

Hanka Rackwitz – ehrlich, mutig und voller Pläne

Ob als Immobilienmaklerin, TV-Star oder Autorin – Hanka erfindet sich immer wieder neu und beweist: für einen Neustart ist es nie zu spät – auch nicht mit 56 Jahren!

