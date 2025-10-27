Diese 3 Horrorfilme zählen zu den besten und beliebtesten an Halloween

Horrorfilme gehören zu Halloween dazu wie Kürbisse oder gruselige Kostüme und Dekorationen. Und auch die bekannten Titelmelodien der Top-Horrorfilme laufen besonders bei Fans im Oktober rauf und runter.

Doch welche Horrorfilme dürfen es dieses Jahr sein? Ein Klassiker aus den 70ern wie „Alien“ oder lieber was Neueres wie „The Substance“ von 2024? Wir haben dir drei Filme rausgesucht, die du definitiv noch vor Halloween gesehen haben solltest.

3 Horrorfilme vor Halloween

Für die besten Filme lohnt sich immer ein Blick auf IMDb. Hier findet man schnell einen Eintrag über die besten Horrorfilme aller Zeiten. Die ersten zwei Titel dürften hier kaum überraschen: „The Shining“ (1980) und „Alien“ (1979) – zwei absolute Klassiker. Beide haben eine besonders gute Bewertung zwischen 8,4 und 8,5.

Wenn man sich jedoch anschaut, welche Filme am häufigsten laut Google gesucht werden, dann liegen beide Filme immer noch auf Platz 3 und 4 (laut „CasinoBernie“). „The Conjuring“ (2013) oder „ES“ (2017) sind stattdessen die Listen-Anführer. Dennoch ist klar, dass auch heute noch oft und viel nach „Shining“ und „Alien“ gesucht wird – und das nicht ohne Grund. Aber auch ein dritter Film findet sich in beiden Listen wieder.

Horrorfilm-Tipps: „The Shining“, „Alien“ und „Halloween”

Auch „Halloween – Die Nacht des Grauens“ (1978) schafft es in die IMDb-Liste für die besten Horrorfilme aller Zeiten. Und auch in der Liste von „CasinoBernie“ macht er immerhin den zwölften Platz. Doch was macht diese Filme so beliebt?

Der Grund dafür dürfte sicherlich ihr Alter sein – jeder kennt sie, hat sie bestimmt schon einmal gesehen. Mittlerweile sind viele Szenen aus den Filmen zu Memes geworden und die Schauspieler von damals längst zu Stars avanciert. Man nehme nur Jack Nicholson („Shining“, “Die Hexen von Eastwick“), Sigourney Weaver („Alien“, „Ghostbusters”) und Jamie Lee Curtis („Halloween“, „The Fog“, „Knives Out“).

Also: Drei Filme und noch ein paar Tage Zeit, sie zu sehen. Und wenn dir unsere drei Vorschläge nicht ausreichen, hier noch ein paar „honorable mentions“: „Hereditary – Das Vermächtnis“ (2018), „The Ring“ (2002), „Der Exorzist“ (1973) und „World War Z“ (2013).