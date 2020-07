Haftbefehl: Rapper mit Schussverletzung ins Krankenhaus eingeliefert

Schock für die Fans von Rapper Haftbefehl. Der 34-Jährige wurde mit einer Schussverletzung im Unterschenkel ins Klinikum in Darmstadt eingeliefert.

Das berichtet der HR.

Haftbefehl: Am Donnerstag ins Krankenhaus eingeliefert

Der Fall war am Donnerstagnachmittag bekanntgeworden, als die Polizei in einer Mitteilung an die Presse berichtete, dass ein 34-Jähriger mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Klinikum Darmstadt eingeliefert wurde.

------------------

Das ist Rapper Haftbefehl:

Haftbefehl heißt eigentlich Aykut Anhan

Er wurde am 16. Dezember 1985 in Offenbach am Main geboren

Haftbefehl steht derzeit bei Urban/Universal Music unter Vertrag

Haftbefehl machte sich mit Songs wie „Chabos wissen wer der Babo ist“ oder „Lass die Affen aus'm Zoo“ einen Namen

--------------

Nach Informationen des „Hessischen Rundfunks“ sei dies der Rapper Haftbefehl gewesen. Derzeit liegt Haftbefehl noch in der Klinik. Am 24. Juli soll der Rapper eigentlich ein Autokino-Konzert in Karlsruhe spielen. Ob dies stattfinden wird, steht derzeit noch in der Schwebe.

+++ Marteria und Casper in Oberhausen: Zuschauer warten auf DIESE Geste +++

Haftbefehl: Von seinen Fans verehrt – von der Justiz eher nicht

Haftbefehl gilt als Badboy der Rap-Szene. Er rappt über Drogen, Prostitution, Gewalt. Seine Fans lieben ihn dafür. Das Album „Der Holland Job“ war 2016 in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Platz 1 der Charts. Bei Instagram hat Haftbefehl über 640.000 Abonnenten, seine Songs werden auf Spotify millionenfach gestreamt.

+++ Marteria & Casper in Essen: „Dann hing mein Ohr vom Kopf ab“ +++

Privat ist über den 34-Jährigen wenig bekannt. Er wuchs als Kind in Offenbach auf. Seine Schullaufbahn brach er nach einem Vorfall in der engsten Familie ab. Mit 15 Jahren folgte der erste Jugendarrest. Seinen Künstlernamen wählte er infolge eines Haftbefehls, der 2006 in den Niederlanden gegen ihn erging. Der Vorwurf: Drogenhandel. (göt)

Mehr Infos in Kürze an dieser Stelle.