GZSZ-Star teilt heißes Bild – „Da hat mein Mann mich gerade...“

Ungewohnter Anblick! GZSZ-Star Iris Mareike Steen ist im Urlaubsfeeling. Die Schauspielerin macht gerade eine Reise durch Afrika. Mit im Gepäck: ihr Mann Kevin. Und mit ihm erlebt die 28-Jährige gerade allerhand außergewöhnliche Dinge.

Nur selten sieht man GZSZ-Liebling Iris Mareike Steen (Serienrolle Lilly Seefeld) in freizügigen Badeklamotten. Für ihr Urlaubs-Instagram-Album macht sie jetzt allerdings eine Ausnahme und verrät auch gleich ein süßes Liebesdetail.

GZSZ-Star Iris Mareiek Steen teilt heißes Bild: „Da hat mein Mann mich gerade...“

„Ich wollte euch hier jetzt auch nochmal mitteilen, wohin meine Reise nun ging - allerdings hab ich noch kein Bild an diesem Ort gemacht, deshalb noch mal eines aus Sansibar (da hat mein Mann mich gerade ein bisschen geärgert)“, beginnt Iris ihre Worte auf Social Media. Dass Mann und Frau Spaß im Liebesurlaub haben, verrät das sexy Strahle-Bild im Badeanzug.

Irisi Mareike Steen spielt bei GZSZ die Rolle der LillySeefeld. Foto: imago images / Future Image

„Jetzt bin ich in Kapstadt, Südafrika, und könnte glücklicher kaum sein, denn ich LIEBE es hier“, lässt die GZSZ-Schauspielerin ihre Fans schließlich wissen. Und verrät in ihrer Insta-Story obendrein:

„Wir haben einen richtig tollen Tag. Wir haben gestern im Restaurant einen Kellner kennengelernt, mit dem wir uns megagut verstanden haben. Der kommt ursprünglich aus Simbabwe und wohnt schon länger in Kapstadt. Wir haben ihm gesagt, dass wir richtig gerne mal hier essen würden.“ Der Kellner habe sie dann zu einem kleinen einheimischen Restaurant mitgenommen, wo es nur traditionelles Essen gab. Anschließend seien alle noch Kickern gewesen.

„Ich bin ganz erfüllt davon.“

Für Iris ein unbeschreibliches Erlebnis. „Ich bin ganz erfüllt davon.“

Timur Ülker vermisst Kollegin Iris. Foto: Instagram/ Timur Ülker

Doch so schön ihre Reise auch ist, so sehr vermissen sie ihre GZSZ-Kollegen am Set in Babelsberg bei Potsdam. Kollege Timur Ülker filmte sich gerade erst auf Social Media dabei, wie er Iris Mareike Steen in der Garderobe sucht. „Iris! Iris, ich muss dir was erzählen! Ach du bist ja gar nicht da, du bist im Urlaub.“ Dazu ein trauriger und enttäuschter Blick.

Am Ende ist alles nur Spaß. Und für die GZSZ-Blondine einer, der noch hoffentlich länger andauert.