Sorge um „GZSZ“-Star – Timur Ülker meldet sich aus dem Krankenhaus

Um Schauspieler Timur Ülker blieb es in letzter Zeit auffallend ruhig. Besonders auf Instagram gab es keinerlei Lebenszeichen. Nun ist klar: Der „GZSZ“-Darsteller befindet sich in ärztlicher Behandlung. Aktuell sorgt sein Krankenhausaufenthalt für zahlreiche Spekulationen über seinen Gesundheitszustand.

Während Ülker weiterhin in den neuen „GZSZ“-Folgen als Nihat Güney auftaucht, zog er sich online zurück. Am Sonntagabend (17. August) erklärte er seinen Fans in einer Story: „Hey Leute, erst mal sorry, dass die letzten Tage kein Content kam beziehungsweise ich mich nicht gemeldet habe.“

Sorgen um „GZSZ“-Darsteller

Der Schauspieler verriet anschließend: „Ich bin aktuell seit ein paar Tagen im Krankenhaus und melde mich wieder, sobald ich draußen bin.“ Mehr Details zu seiner Erkrankung nannte er nicht. Üblicherweise zeigt er auf Instagram Szenen aus seinem Familienleben mit Caroline Steinhof und ihren beiden Kindern.

Seine Verlobte übernahm deshalb die Rolle der Kommunikatorin. In ihrer Story versprach Steinhof: „Bald kommen wieder ganz viele Videos.“ Dazu teilte sie ein Selfie mit Ülker, offenbar vor seinem Klinikaufenthalt entstanden. Damit signalisierte sie, dass Fans bald wieder private Einblicke erwarten dürfen.

„GZSZ“-Star will bald auf Social Media zurückkehren

Neben der Schauspielerei macht Ülker auch Musik. In Steinhofs Clips laufen seine Songs im Hintergrund. In einem Video tanzt sie gut gelaunt durchs Wohnzimmer und sagt: „Ein ganz normaler Morgen im Hause Ülker. Timurs Songs und gute Laune. Gleich fahren wir zu Papa.“

Timur Ülker und Caroline Steinhof sind seit fast zehn Jahren ein Paar. Nach wenigen Monaten Beziehung wurde sie schwanger, Tochter Ileya kam 2015 zur Welt. 2019 folgte Sohn Ilay Kaan. Seit 2024 sind die beiden verlobt.

