Comeback nach 25 Jahren – ER kehrt zu GZSZ zurück

Es ist so weit: Frederik Müller kehrt nach mehr als 25 Jahren zu „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zurück! Am 27. Oktober 2025 wird der Schauspieler in der Folge 8.386 ein Mini-Comeback feiern. Müller, der in den späten Neunzigern als Paul zu sehen war, spielt dieses Mal den Pathologen Dr. Arno Kreidl.

Comeback bei GZSZ

Achtung Spoiler! Laut RTL gibt es eine packende Szene, in der Dr. Kreidl auf Carlos trifft, als dieser sich heimlich Zutritt zur Leichenhalle verschafft. „Es fühlte sich fast wie nach Hause kommen an“, erzählt Frederik über seine Rückkehr zum Kult-Set.

Schon 1998 war Frederik Müller bei GZSZ mit von der Partie. Damals war er als Paul, ein Schulfreund von Alex Hinze, Teil des Casts. Gemeinsam mit Stars wie Nina Bott, Tim Sander und Oli P. stand er vor der Kamera. Danach machte er den Sprung zu „Marienhof“, wo er zwei Jahre die Hauptrolle spielte.

Doch 2005 brach er mit der Schauspielerei und wechselte in eine ganz andere Branche. Seitdem arbeitet der mittlerweile 50-Jährige als Medienberater bei einer Tageszeitung in Soest. Trotz seines Karrierewechsels blieb der Kontakt zu GZSZ bestehen. Ein kleiner Traum ging nun für Frederik in Erfüllung: Er kehrte nach all den Jahren zurück zum Set.

Für ihn war es etwas Besonderes, nach so langer Zeit wieder Teil des GZSZ-Kults zu sein – wenn auch nur für eine Folge. Die Kultserie begeistert seit über 33 Jahren Millionen Zuschauer und bleibt ein Garant für Überraschungen und emotionale Momente.

RTL zeigt GZSZ unter der Woche ab 19.40 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+. Eine Vorschau gibt es am Ende jeder Folge.