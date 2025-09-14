„GZSZ“-Star Anne Menden: Erste Einblicke in ihre Schwangerschaft

Anne Menden (39) und ihr Verlobter Gustav Masurek (36) erwarten ihr erstes Kind. Auf der Bertelsmann Party sprach die „GZSZ“-Darstellerin gegenüber „Promiflash“ offen über Freuden und Beschwerden der Schwangerschaft. „Sodbrennen geht jetzt los, besonders nachts. Und ich muss unglaublich oft auf Toilette. Das ist auch ein bisschen nervig“, erzählt sie.

Ihr Partner spürt die Folgen ebenfalls. Gustav leidet nicht direkt unter den Symptomen, aber unter den Konsequenzen. Die Hunde des Paares reagieren sensibel auf Annes nächtliche Wege. „Das heißt, Gustav wird auch mindestens fünfmal in der Nacht geweckt von den Hunden, damit er auch gucken kann, dass mir auf Toilette nichts passiert“, berichtet die Schauspielerin.

„GZSZ“-Star spricht über Baby-News

Zu Beginn der Schwangerschaft überraschte Anne Menden am Set von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten.“ Unfreiwillig machte sie Kollegen durch kleine Aussetzer neugierig. So kam die Nachricht schneller ans Licht, als sie geplant hatte. Mit Gustavs Unterstützung gelang es ihr jedoch, die Baby-News charmant und herzlich zu verkünden.

Seitdem fiebern nicht nur Anne und Gustav, sondern auch ihr Umfeld gespannt der Geburt entgegen. Die „GZSZ“-Bekanntheit wirkt seither noch glücklicher. Beruflich läuft es für sie weiterhin erfolgreich, privat strahlt sie als werdende Mutter. Ihre positive Energie steckt an und macht ihre Vorfreude sichtbar.

Große Vorfreude bei „GZSZ“-Fans

Die Reaktionen auf die Baby-News waren überwältigend. Fans, Freunde und Kollegen feierten die Ankündigung voller Begeisterung. Anne erzählt im RTL-Interview: „Wir können unser Glück kaum fassen. Es ist unglaublich, diesen neuen Lebensabschnitt gemeinsam zu erleben.“ Gustav ergänzt: „Unser Leben verändert sich gerade auf die schönste Weise.“

Die Unterstützung ihrer Community bedeutet dem Paar viel. Ob am Set von „GZSZ“ oder auf Events – Anne und Gustav spüren, dass viele Menschen ihren Weg begleiten. Für beide ist es eine aufregende Zeit voller Veränderungen, die sie bewusst gemeinsam erleben und genießen wollen.

