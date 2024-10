Anne Menden: Nach ihrem „GZSZ“-Auftritt geht die Nachricht um

Anne Menden und „GZSZ“ (Gute Zeiten, schlechte Zeiten) sind seit Jahren ein Herz und eine Seele. 2004 schlüpfte sie das erste Mal in die Rolle der Emily Höfer (jetzt Wiedmann). Auch 20 Jahre später bleibt sie der Daily Soap noch treu. In all den Jahren war dabei ein Kollege immer an ihrer Seite: Jörn Schlönvoigt. Der 38-Jährige spielt in der Serie ihren Zwilling Philipp.

Doch wie schlugen sich die „GZSZ“-Geschwister am Mittwochabend (24. Oktober) im Kolle-Kiez? Ein Blick auf die Einschaltquoten verrät, ob ihre Schauspielleistung bei den Zuschauern punkten konnte.

Nach „GZSZ“ bestehen keine Zweifel mehr

„GZSZ“ hat mit der jüngsten Ausgabe erneut bewiesen: Die Daily Soap im Vorabendprogramm zählt noch immer zu den Lieblingsformaten! Beim Gesamtpublikum ab drei Jahren sicherte sich die Serie 1,62 Millionen Zuschauer, wie das Medienportal „DWDL“ berichtet. Damit konnte ein Marktanteil von 7,3 Prozent erzielt werden.

In der jüngeren Zielgruppe lockte die RTL-Sendung ebenfalls die Zuschauer vor die Bildschirme. 0,39 Millionen Menschen im Alter von 14 und 49 Jahren sahen sich die aktuelle Ausgabe an. Damit wurde ein Marktanteil von 10,1 Prozent erreicht.

„GZSZ“-Star sprechen über Serien-Zukunft

„Übrigens: Anne Menden denkt noch lange nicht über einen Serien-Ausstieg nach! In einem RTL-Interview verriet die Schauspielerin: Es ist grundsätzlich schwierig, also für mich, sich ein Leben ohne diese Serie vorzustellen. Ich mach den Laden zu!“

Auch bei ihrem Serien-Zwilling können Fans beruhigt aufatmen. Wenn es nach Jörn Schlönvoigt geht, wird er dem Kolle-Kiez nicht so schnell den Rücken kehren. Im Interview witzelte er, dass er am liebsten noch die nächsten 30 Jahre in der Rolle des Philipp zu sehen wäre.

„Die geballte Ladung GZSZ“ gibt es wochentags ab 19.40 Uhr im RTL-Programm. Ganze Folgen der Daily Soap sind außerdem in der RTL+-Mediathek abrufbar.