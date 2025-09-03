„GZSZ“-Fans müssen sich umstellen – RTL ändert kurzfristig das Programm

Fans von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ müssen tapfer sein, denn die Mittwochsfolge (3. September) bekommt einen neuen Platz im Programm. „GZSZ“ läuft an diesem Tag nicht wie gewohnt am Abend.

Die beliebte Soap gehört seit Jahren zu den bekanntesten Formaten im deutschen Fernsehen. Montag bis Freitag liefert „GZSZ“ Drama, Liebe und Spannung pur am Vorabend. Nun sorgt RTL für eine Änderung, die vor allem die aktuelle Ausgabe betrifft.

RTL verschiebt „GZSZ“ wegen Sport

Am Mittwoch zeigt RTL ab 19:05 Uhr das Basketball-EM-Spiel Deutschland gegen Finnland. Die Übertragung verdrängt „GZSZ“ aus dem Abendprogramm. Doch die Episode entfällt nicht komplett, Fans können sie trotzdem sehen.

Im Free-TV zeigte RTL die Episode bereits am Mittwochmorgen um 9 Uhr. Wer dies verpasst hat, kann auch in der Mediathek des Senders vorbeischauen. Dort stehen die aktuellen Folgen schon einige Tagen vor Ausstrahlung bereit.

Ab Donnerstag läuft wieder normales „GZSZ“

Am Donnerstag läuft „GZSZ“ wieder zur gewohnten Zeit um 19:40 Uhr.

Neben den Programmnews gibt es private Neuigkeiten: Schauspielerin Anne Mendes erwartet ihr erstes Kind. Die „GZSZ“-Darstellerin teilte die frohe Botschaft gemeinsam mit ihrem Verlobten Gustav Masurek in einem Instagram-Video. Fans, Freunde und Kollegen reagierten mit einer Welle der Begeisterung auf die überraschende Verkündung.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die beiden werdenden Eltern strahlen vor Glück und berühren dabei liebevoll Annes Babybauch. „Wir können unser Glück kaum fassen. Es ist unglaublich, diesen neuen Lebensabschnitt gemeinsam zu erleben“, sagt Anne gegenüber RTL. Gustav ergänzt: „Unser Leben verändert sich gerade auf die schönste Weise.“ Die Unterstützung ihrer Community bedeutet beiden viel und macht die Freude noch größer.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.