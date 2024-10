Anne Menden: Kurz nach „GZSZ“ bestehen keine Zweifel mehr

Seit über drei Jahrzehnten zeigt die Daily-Soap „GZSZ“ bereits den Alltag aus dem Kolle-Kiez. Dabei sorgen die unterschiedlichen Charaktere der Serie stets für abwechslungsreiche und unterhaltsame Folgen. Eine zentrale Figur ist Emily Höfer, gespielt von Anne Menden, die seit 2004 Teil der Serie ist. Ihre Storylines haben ihr eine feste Fangemeinde eingebracht, die sie schnell zum Publikumsliebling ernannte.

Doch konnte ihre Rolle auch am Dienstagabend (22. Oktober) die Zuschauer vor die Bildschirme locken? Das Medienportal „DWDL“ klärt über die Zahlen auf.

„GZSZ“: Nach Ausstrahlung steht es fest

„GZSZ“ schaffte es erneut, sich als Dauerbrenner zu beweisen. Beim Gesamtpublikum ab drei Jahren punktete die Daily-Soap mit 1,69 Millionen Zuschauern und erzielte damit einen Marktanteil von 7,4 Prozent. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war die Serie beliebt wie eh und je. Im Tagesgeschäft sicherte sich „GZSZ“ mit 0,48 Millionen Zuschauern den dritten Platz – ein Marktanteil von 12,5 Prozent.

Die Zahlen zeigen: Die Serie bleibt eine zentrale Stütze im Abendprogramm von RTL. Toppen konnten diese Quoten nur noch die öffentlich-rechtlichen!

„GZSZ“ wird vom Thron gestoßen

Die ARD ist am Dienstagabend in der Primetime der erfolgreichste Sender gewesen. Der Staffelstart von „Die Kanzlei“ erreichte 4,98 Millionen Zuschauer, keine andere Sendung kam auf eine noch höhere Reichweite. Der Marktanteil lag bei 20,5 Prozent.

Während die ARD beim Gesamtpublikum den Gesamtsieg einfuhr, holte sich das ZDF den Primetime-Sieg beim jungen Publikum. Sebastian Lege unterhielt mit einer neuen Ausgabe der Reihe „Besseresser“ („Die Tricks in Fanta, Tic Tac & Co.“) 0,49 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren.

Übrigens: Am 5. Dezember 2024 um 19:40 Uhr bei RTL (und bereits eine Woche vorab auf RTL+) erwartet die GZSZ-Fans ein ganz besonderes Highlight: Das neueste Special der Erfolgsserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ in Spielfilmlänge. Diesmal führt die XXL-Folge die beliebten Charaktere in die Kulisse von Katalonien, nach Barcelona und Sitges.