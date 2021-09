GZSZ: Valentina Pahde muss Bett-Frage beantworten – „Soll es öfter waschen“

Valentina Pahde, hier im April 2018, ist vor allem für ihre Rolle in der RTL-Show GZSZ bekannt.

Schlagersängerin Vanessa Mai fühlt Promis wieder auf den Zahn – diesmal zu Gast in ihrer Youtube-Talkshow „On Mai Way“ ist GZSZ-Schauspielerin Valentina Pahde. Die Schauspielerin ist für ihre Rolle als Sunny in der RTL-Show bekannt und tanzte sich 2021 mit ihrer Teilnahme bei „Let’s Dance“ in die Herzen der Zuschauer.

Bei Vanessa Mai muss sich Valentina Pahde, die auch schon bei „Fack ju Göthe” und „Marienhof” gespielt hat, jetzt ganz privaten Fragen stellen. Besonders spannend wird es, als Mai fragt: „Was liegt neben dir in deinem Bett?“

GZSZ-Star Valentina Pahde beantwortet Frage und sorgt für Begeisterung bei Vanessa Mai

Wer auf ein heißen Mann spekuliert hatte, den dürfte Valentina Pahde mit ihrer Antwort enttäuschen. Schlagersängerin Vanessa Mai ist aber trotzdem total aus dem Häuschen.

Das ist die RTL-Soap 'GZSZ':

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) ist eine Fernsehserie des Genres Seifenopfer

Seit 1992 wird die Sendung bei RTL werktags im Vorabendprogramm ausgestrahlt

Vorbild für die GZSZ-Idee war die australische Seifenoper „The Restless Years“

Die Serie wird hauptsächlich im Filmpark Babelsberg gedreht

Im Jahr 1999 erhielt GZSZ den Bambi in der Kategorie „Beste Serie“ – 2003 folgte der Deutsche Fernsehpreis für die „beste tägliche Sendung“

Inhalt der Serie ist das Leben einer Gruppe überwiegend junger Personen aus einem Kiez in Berlin-Mitte

GZSZ wird montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt – ganze Folgen zur Vorschau findest du zudem in der TVNOW-Mediathek

Denn Valentina sagt: „Neben mir in meinem Bett liegt mein Kuschelkissen von ‚Lillifee‘“. Die kleine Fee mit ihren blonden Locken und dem rosa Kleidchen ist eigentlich ein Charakter aus einer Kinderbuch-Reihe, die 2004 zum ersten Mal auf den Markt kam. Für Valentina spielt sie anscheinend immer noch eine große Rolle.

GZSZ-Schauspielerin Valentina Pahde hat ein Kuschelkissen von Lillifee in ihrem Bett

Noch heute ist die Figur bei Kindern sehr beliebt – kein Wunder also, dass die damals vermutlich 9-jährige Valentina ein Kissen von der kleinen Fee bekommen hat.

Vanessa Mai ist begeistert von der Aussage und sagt aufgeregt: „Hast du auch eins? Ich hab auch eins“. Damit dürfte die Freundschaft der beiden Frauen besiegelt sein.

Schlagersängerin Vanessa Mai fühlt GZSZ-Schauspielerin Valentina Pahde auf den Zahn

Dann macht Valentina aber eine Bemerkung, die Vanessa hellhörig werden lässt, denn der GZSZ-Star sagt: „Cheyenne hat, … ne, das kann ich jetzt nicht sagen.“

Valentina Pahde hat eine Zwillingsschwester, Cheyenne, die auch als Schauspielerin arbeitet. Foto: IMAGO/ Horst Galuschka

Was genau Valentinas Zwillingsschwester Cheyenne gesagt hat, lässt Mai jetzt nicht mehr los. Sie fragt: „Genau dafür ist dieses Format gemacht, was ist mit Cheyenne?“

Valentina Pahde: GZSZ-Star plaudert bei Vanessa Mai private Geschichte aus

Nach kurzem Zögern verrät Valentina: „Sie sagt, ich soll es öfter waschen“. Vanessa Mai fängt an zu lachen und antwortet: „Weißt du, ich habe einen Hund, der liegt drauf, deswegen muss ich es öfter waschen.“ Dann macht sie klar: „Aber bei mir würde es sonst auch nicht gewaschen.“

Klingt, als hätten die beiden Frauen einige Gemeinsamkeiten, die sie miteinander verbinden.

