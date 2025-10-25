„GZSZ“-Star Valentina Pahde präsentiert sich im knappen Bikini – „Ein Wahnsinn“

Jetzt, wo die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, wächst bei vielen die Sehnsucht nach Sonne, Wärme und einer Auszeit vom Alltag. Genau das lebt „GZSZ“-Star und Schauspieler Valentina Pahde gerade vor.

Die 31-Jährige gönnt sich eine wohlverdiente Auszeit und genießt die traumhaften Strände unter der Sonne Balis. Dennoch hat sie ihre Community nicht vergessen. Auf Instagram sendet sie aktuell mit bunten Schnappschüssen Urlaubsgrüße. Sie präsentiert sich in einer Fotostrecke in einem knappen weißen Bikini mitten in ihrem tropischen Urlaubsdomizil.

„GZSZ“-Star Valentina Pahde lässt auf Bali die Seele baumeln

Mit einer grünen Kokosnuss, gefüllt mit einem erfrischenden Drink, in den Händen strahlt die ehemalige „GZSZ“-Schauspielerin im weißen Bikini in die Kamera. Schnell wird deutlich: Die Blondine genießt ihren Inselurlaub in vollen Zügen.

„Life in a bikini“, lautet ihre ausgewählte Bilderbeschreibung. Die Fans sind fasziniert und begeistert von der Insel Bali und ihren Schätzen, aber auch von Valentina Pahdes durchtrainiertem Körper.

Ihr Beitrag sorgt für eine extrem große Resonanz, was sich an über 6.000 Likes und zahlreichen Kommentaren zeigt. Die frühere „GZSZ“-Schauspielerin löst mit ihren verführerischen Aufnahmen eine Welle der Begeisterung aus.

Ein Auszug: