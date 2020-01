GZSZ: Schock! ER verlässt Deutschland – der Grund ist wirklich beängstigend

Schock für Ex-GZSZ-Star Eric Stehfest! Der 30-Jährige muss Deutschland verlassen.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Edith (23) und dem gemeinsamen Sohn Aaron Amadeus kehrt der Ex-Schauspieler (GZSZ, Unter Uns) seiner Heimat den Rücken. Doch der Grund ist nicht etwa Abwechslung oder Abenteuer – hinter der Entscheidung steckt etwas Fürchterliches.

GZSZ: Eric Stehfest verlässt Deutschland

Wie Eric Stehfests Frau Edith in einem Live-Video bei Instagram verriet, wurde das Paar bedroht. Das berichtet „Tag24“. Demnach habe sie erzählt: „Wir waren unterwegs bei einer Lesung in einer Stadt im Osten. Es war ein toller Abend, danach sind wir mit unserem Team noch zum Tanzen in eine Location gegangen.“

Dann habe der Abend eine mehr als unschöne Wendung genommen. Auf dem Heimweg seien drei vermummte Männer aufgetaucht und hätten das Paar bedroht. Auch ein Messer sei im Spiel gewesen. „Sie riefen ‚Scheiß neun Tage wach‘.“

„9 Tage wach“, so lautet der Titel von Eric Stehfests erstem Buch, das 2017 erschien, und in dem er über seine jahrelange Drogenabhängigkeit schreibt.

Familie von Ex-GZSZ-Star von Männern bedroht

Ex-GZSZ-Star Eric Stehfest und seine Frau Edith verlassen Deutschland. (Archivbild) Foto: imago images / Future Image

Die Täter seien geflüchtet, die Polizei habe sie bislang nicht aufspüren können. Doch es kam noch schlimmer: „Unsere Adresse wurde veröffentlicht, es standen plötzlich Menschen vor unserer Tür. Verschiedene Gruppierungen haben uns gedroht“, erklärt Edith laut „Tag24“.

Eric Stehfest mit gepackten Koffern am Flughafen

Es sind tragische Ereignisse - die das Ehepaar zu dem Schritt bewegt haben, Deutschland vorerst zu verlassen. Am Montag postete Edith Stehfest schließlich ein Foto, das ihren Mann neben einem Turm gepackter Koffer am Flughafen zeigt. Das Bild betitelt sie lediglich mit den Worten: „Goodbye Deutschland.“

Wohin es für die kleine Familie hingeht und wie lange sie bleiben werden - unklar.

