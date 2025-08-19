„GZSZ“-Star Timur Ülker gibt Gesundheits-Update -„Überglücklich“

Sorge um Timur Ülker: Der „GZSZ„-Star machte zuletzt Schlagzeilen mit einem Krankenhausaufenthalt. Mehrere Tage musste der Schauspieler in einer Klinik behandelt werden – ein Schock für seine zahlreichen Fans. Nun hat der 36-Jährige endlich selbst ein Update zu seinem Gesundheitszustand gegeben.

Noch immer bleibt unklar, warum Timur Ülker überhaupt ins Krankenhaus musste. Doch seine neueste Botschaft dürfte die Sorgen vieler Zuschauer lindern. Denn der beliebte Serien-Star meldete sich nun erleichtert bei seinen Fans zurück.

„GZSZ“-Star wurde aus dem Krankenhaus entlassen

„Ihr Lieben, danke für die vielen Genesungswünsche. Ich wurde gecheckt und auf den Kopf gestellt. Mir geht es besser und ich bin überglücklich, ab jetzt wieder zu Hause bei meiner Familie zu sein”, erklärte Timur Ülker jetzt in seiner Instagram-Story.

Zuvor hatte der Schauspieler nach längerer Funkstille klargestellt, dass er sich seit Tagen im Krankenhaus befinde. Was genau ihm fehlte, dazu schwieg er jedoch weiterhin. Umso größer ist die Freude bei seiner Partnerin Caroline Steinhof und den beiden gemeinsamen Kindern, dass er nun wieder daheim ist.

Kämpfer im TV und im Leben

Seine Stärke hat der 36-Jährige schon mehrfach unter Beweis gestellt. Anfang des Jahres 2025 stellte er sich den Herausforderungen im australischen Dschungel. Bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” hielt er sich tapfer, kämpfte sich bis ins Halbfinale und belegte dort schlussendlich den vierten Platz.

Auch seine Rolle ‚Nihat Güney‘ in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ verlangt ihm seit 2018 einiges ab. Die Daily-Drama-Serie thematisiert alltagsnahe Themen – sowohl die schönen Momente des Lebens, als auch die Schattenseiten. Schwere Schicksalsschläge schauspielerisch glaubwürdig zu vermitteln, fordert einem dabei ebenfalls einiges ab.

Nach den strapazierenden Tagen im Krankenhaus hoffen nun alle – sowohl seine Liebsten, als auch seine treue „GZSZ“-Fangemeinde – dass der Schauspieler bald wieder vollständig fit ist. Eines steht jedenfalls fest: Manchmal liegen schauspielerische Szenarien und die Realität doch näher beieinander, als einem lieb ist!