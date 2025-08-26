GZSZ-Star Timur Ülker muss einen schweren Verlust verkraften – „War echt heftig“

Große Trauer bei Schauspieler Timur Ülker. Der Schauspieler, bekannt aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, musste gemeinsam mit seiner Ehefrau Caro einen schweren Verlust verkraften. Familienhündin Avani ist verstorben – die Bulldogge litt an Krebs. „Es hat uns viel mehr mitgenommen, als wir dachten. Dieser Trennungsschmerz, den kannten wir so gar nicht. Es war echt heftig“, gesteht Timur Ülker im Gespräch mit der „Bild“.

Für den GZSZ-Liebling und seine Familie war Avani weit mehr als ein Haustier – sie war ein fester Teil des Alltags. Fünf Jahre lebte die Hündin bei Timur, Caro und den Kindern Ileya und Ilay Kaan. Besonders Tochter Ileya verband ein inniges Verhältnis zu Avani. Ihre Geschichte macht den Abschied noch emotionaler.

GZSZ-Star erleidet schweren Verlust

Avani kam aus einer Tötungsstation in Ungarn nach Deutschland – mit nur einem sehenden Auge. Für Caro war es Liebe auf den ersten Blick. Schnell wurde die Bulldogge ein echtes Familienmitglied. Vor allem Tochter Ileya, die 2015 fast blind geboren wurde, hatte eine besondere Bindung zu Avani. „Avani hat sich schon während der Schwangerschaft ständig an Caros Bauch gekuschelt, als ob sie spürte, dass da jemand kommt, der sie besonders braucht. Zwischen Ileya und Avani war sofort eine besondere Verbindung. Zwei Kämpferinnen“, erzählt Timur Ülker gegenüber der „Bild„.

Doch das Glück hielt nicht ewig: Vor einigen Wochen begann das Drama. Avani nahm plötzlich extrem ab, während ihr Bauch immer dicker wurde. Die Untersuchung brachte traurige Gewissheit – überall Tumore, die Milz war bereits befallen. Die Tierärztin machte keine Hoffnung. „Machen Sie sich noch ein paar schöne Tage, aber dann würde ich sie diese Woche gehen lassen“, hieß es. Für Caro brach in diesem Moment eine Welt zusammen.

Abschied im eigenen Garten

Die letzte Nacht verbrachte Caro draußen mit Avani. „Sie war unruhig, hechelte, wollte nur noch nach draußen. Da wussten wir: Es ist so weit.“ Zwei Tage später ließen Timur und Caro ihre Hündin im eigenen Zuhause einschläfern. „Es war friedvoll, wir haben alle Abschied genommen. Die Kinder waren unglaublich stark“, so der Schauspieler.

Avani wurde anschließend im Garten der Familie beerdigt – an einem Ort, an dem sie immer dabei war. Besonders ihr lautes, typisches Schnarchen vermissen die Ülkers nun schmerzlich. „Vor allem ihr Schnarchen fehlt uns“, sagt Caro.

Für die GZSZ-Familie Ülker bleibt die Erinnerung an eine treue Gefährtin, die ihr Leben auf einzigartige Weise bereichert hat. Der Verlust ist groß, doch die Liebe zu Avani und die gemeinsamen Jahre geben ihnen Kraft, den Schmerz zu verarbeiten.

