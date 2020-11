GZSZ: Ex-Star Susan Sideropoulos über ihren Serientod – „Damit hätte einfach keiner gerechnet“

Kein Serientod hat die GZSZ-Zuschauer so sehr mitgenommen wie der von Verena Koch.

Neun Jahre später verrät Schauspielerin Susan Sideropoulos, wie es zu einem der größten Schock-Momente in der Geschichte von GZSZ kommen konnte.

GZSZ: Verena Kochs Serientod bleibt unvergessen

Bis heute wird Ex-GZSZ-Star Susan Sideropoulos auf den Tod ihres Serien-Ichs angesprochen. Mit einem derartig dramatischen Ausstieg scheint damals niemand der Fans gerechnet zu haben.

Es sah ja auch alles so gut aus für Verena Koch. Die Bloggerin kehrte gerade aus den Flitterwochen mit Leon Moreno zurück. Und auch mit seinem unehelichen Sohn Vince scheint sich die Blondine endlich zu verstehen. Doch dann wurde die 30-Jährige plötzlich aus dem Leben gerissen.

Susan Sideropoulos spielte zehn Jahre lang die Rolle der Verena Koch. Foto: imago images

Darstellerin Susan Sideropoulos gibt im „Web Talk Show“-Interview mit Nico Gutjahr zu: „Warum sollte sie jetzt gehen? Da war ja eigentlich gerade alles so happy und gute Zeit – und Mama und Liebe... Es war irgendwie schwierig, sie anders gehen zu lassen.“

Das ist Susan Sideropoulos:

Susan Sideropoulos wurde am 14. Oktober 1980 in Hamburg geboren

Ihr Vater ist Grieche, ihre Mutter wurde als Kind deutsch-jüdischer Flüchtlinge in Israel geboren

Seit Ende 2005 ist Susan mit ihrer Jugendliebe Jakob verheiratet – das Paar hat zwei Söhne

Große Bekanntheit erlangte Susan Sideropoulos durch ihre Rolle der Verena Koch in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“

2011 stieg die Schauspielerin jedoch aus der Serie aus

Im Juli 2019 nahm Susan Sideropoulos im Schmetterlingskostüm an der ProSieben-Show „The Masked Singer“ teil

GZSZ: Größter Schock für die Fans – „Heute noch in aller Munde“

Mit einem dramatischen Unfall nahm Verenas Zeit bei GZSZ schließlich ihr Ende: Nachdem ihr Auto eine Panne hatte, stellte sie ein Warndreieck auf der Straße auf. Auf dem Weg zurück zu ihrem Wagen wird die Blondine von einem Auto erfasst und erliegt kurze Zeit später ihren Verletzungen im Krankenhaus.

„Auf der anderen Seite hat sie diesen großen Abgang auch verdient. Deshalb ist es heute noch in aller Munde“, gesteht Susan Sideropoulos, die zunächst selbst sehr von dem Schicksal ihrer Figur getroffen war.

Die GZSZ-Stars Maike von Bremen, Daniel Fehlow, Ulrike Frank und Susan Sideropoulos am 12. Mai 2007. Foto: picture alliance/dpa

Kein Serientod in der GZSZ-Geschichte kam so überraschend wie der von Verena Koch. „Es war wirklich ganz plötzlich. Und deswegen waren auch alle sehr, sehr schockiert. Damit hätte einfach keiner gerechnet“, so Susan.

GZSZ-Fans sprechen sie bis heute auf den Serientod an

Ihrer Rolle in der RTL-Seifenoper hat Susan Sideropoulos alles zu verdanken. Auch neun Jahre nach ihrem Ausstieg werde sie noch auf der Straße auf Verena Koch angesprochen. „Bis heute noch sagen die Leute auf der Straße: 'Ey, dein Tod – Ich glaube, ich habe nie wieder so geweint bei irgendwas im Fernsehen.' Und das ist echt süß“, berichtet die 40-Jährige.

Auch im Privaten musste Susan Sideropoulos schon einige Schicksalsschläge verkraften. Die Schauspielerin gesteht: „Mir ist im Prinzip schon das Schlimmste, was einem passieren kann, passiert.“ Mehr dazu hier >>>