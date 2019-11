GZSZ-Star verkündet Großes: „Endlich ist es soweit...“ – Fans rasten aus

View this post on Instagram

Meine Lieben ! Endlich ist es soweit! Wir möchten euch voller Stolz Noah vorstellen unser jüngstes Familienmitglied . In der aktuellen Bunten gibts die neusten Bilder und unser erstes Interview als zweifach Eltern geführt wie immer von der liebsten @what.sandra.loves was hat sie nicht schon alles mitgemacht 😅für @bunte_magazin ,die Fotos dazu hat unser lieber begabter Freund @sebastian_geyer gemacht unser Make-up also eigentlich nur meins 😂hat der bezaubernde und zaubernde @straight2themax gemacht jegliche Müdigkeit hat er weggeschminkt . Die anderen sind Natur schön brauchen nix .. Naja .. mehr Bilder gibts auf jeden Fall im Bunte Magazin am Kiosk . Hoffe ihr freut euch auch mit uns . Diesmal hat es länger gedauert, aber wir brauchten die Zeit erstmal nur für uns ❤️ Aber jetzt sind wir bereit es mit Euch zu teilen und wären dann vorerst komplett 🤪#lucky #familygoals #bunte #news #babyboy #stolz #elija #noah