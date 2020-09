GZSZ-Star Valentina Pahde: Sex-Unfall bei Dreharbeiten – „Wenn man im Moment ist, spürt man den Schmerz nicht“

GZSZ-Star Valentina Pahde berichtet von einer Sex-Szene, die es in sich hatte.

am 30.09.2020 um 18:32

Lange haben die GZSZ-Fans auf den neusten Spin-off ihrer Lieblingstelenovela warten müssen, zuletzt war das im Mai 2000 der Fall. Jetzt ist es soweit: Ab dem 1. Oktober können sie Valentina Pahde in ihrer GZSZ-Rolle als Sunny Richter in der brandneuen RTL-Serie sehen.

Schon vor Ausstrahlung der Sendung verrät GZSZ-Star Valentina Pahde, wie wild es bei den Dreharbeiten zu „SUNNY – Wer bist du wirklich?“ geworden ist.

GZSZ-Beauty Valentina Pahde dreht gefährliche Sex-Szene

In dem GZSZ-Spin-off geht es für Sunny Richter im Rahmen eines Fotografiekurses von Berlin nach München. Dort mischt sich die Blondine unter die High Society und lernt Lennard, gespielt von Gerrit Klein, kennen.

Zwischen den beiden sprühen sofort die Funken und so kommt es zu einem wilden Techtelmechtel auf einem Tisch mitten im Club. Doch die Sex-Szene stellt sich als große Gefahr heraus, als plötzlich der Tisch, auf dem die Zwei miteinander rummachen, umfällt.

Valentina Pahde und ihr Schauspielkollege Gerrit Klein sorgen in „SUNNY – Wer bist du wirklich?“ für großes Drama. Foto: TVNOW/Bernd Jaworek

Das ist Valentina Pahde:

Valentina Victoria Pahde wurde am 4. Oktober 1994 in München geboren

Sie hat eine Zwillingsschwester namens Cheyenne, die ebenfalls als Schauspielerin tätig ist

Von 2010 bis 2011 spielte Valentina die Rolle der Caro Behrens in der ARD-Seifenoper „Marienhof“

Seit Januar 2015 steht sie bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ als Sunny Richter vor der Kamera

Im Januar 2019 eröffneten Valentina und Cheyenne Pahde ein eigenes Feinkostgeschäft, den „Feinkostladen Pahde“ in München

So schmerzhaft wurde der Sex-Unfall im Nachhinein

Valentina Pahde erinnert sich noch genau an die Dreharbeiten und erzählt gegenüber der „Bild“: „Bei unserer Sex-Szene gab es eine Panne, weil der Tisch nicht richtig fixiert war. Gerrit saß auf dem Tisch und ich auf ihm. Und es ging schon relativ zur Sache. Wir sind einmal komplett im ersten Take mit dem Tisch auf die Kamera umgekippt.“

Gerrit Klein soll dann heldenhaft seine Schauspielkollegin sowie den Kamermann aufgefangen und sie vor größeren Verletzungen beschützt haben. Ganz ungeschoren ist Valentina Pahde dennoch nicht davongekommen.

Im Club kommen sich Lennard und Sunny besonders nah. Foto: TVNOW/Sebastian Geyer

„Ich habe mir die Knie aufgeschlagen. Wenn man im Moment ist, spürt man den Schmerz halt nicht so. Dann hatte ich offene Knie“, so die 25-Jährige. Am nächsten Morgen habe sie unter Blutergüssen, Prellungen und Schwellungen gelitten.

Gerrit Klein fängt Valentina Pahde splitterfasernackt auf

Im Interview mit RTL.de verrät Gerrit Klein, welches Detail ihn vor Schmerzen beschützt hat. „Ich war komplett nackt, aber ich hatte meine Schuhe an. Der Tisch fällt von dem Podest, auf dem er steht, herunter, aber weil ich die Schuhe anhatte, konnte ich meine Spielpartnerin und mich auffangen – und den Kameramann“, erzählt der 29-Jährige.

Es gibt sicherlich anmutigere Situationen, als splitterfasernackt am TV-Set umzufallen, aber eines steht fest: An diese Dreharbeiten werden sich alle Beteiligten sicherlich noch lange erinnern können.

„SUNNY – Wer bist du wirklich?“ läuft ab dem 1. Oktober um 20.15 Uhr bei RTL und online in der TVNOW-Mediathek.